Если орхидея не цветет: один простой продукт вернет растение к жизни

Цветы орхидеи – невероятное украшение любого интерьера, и любители комнатных растений всегда радуются, когда замечают развитие бутонов. Но что делать, если растение не спешит выпускать цветонос?

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Как утверждает Facebook-страница "Любимая", стимулировать цветение орхидеи вам поможет простой продукт, который есть почти у каждого на кухне. По крайней мере, его очень просто приобрести в ближайшем магазине. Вернуть цветку желание распускаться может обычный лимон, точнее его сок.

Подкормка несколькими каплями лимонного сока может восстановить активный рост орхидеи, укрепить ее корневую систему, стимулировать рост цветоносов и образование большого количества бутонов. Такая домашняя подкормка также способствует оздоровлению растения.

Почему этот способ эффективен

Лимонный сок содержит природные кислоты, которые помогают орхидее лучше усваивать питательные вещества. Благодаря этому:

корни развиваются интенсивнее и становятся крепче;

листья приобретают насыщенный зеленый оттенок и становятся более упругими;

растение легче образует цветоносы и готовится к периоду цветения.

Чтобы приготовить раствор для полива с лимонным соком для орхидеи, вам понадобится:

1 литр отстоянной или талой воды;

1 чайная ложка лимонного сока.

Просто добавьте сок в тёплую воду и хорошо перемешайте до однородности. Один раз в месяц погружайте горшок с орхидеей в этот раствор примерно на 10-15 минут, чтобы корневая система хорошо насытилась влагой. После этого обязательно дайте стечь лишней жидкости.

Когда подкармливать орхидею лимонным соком

Такой метод особенно полезен для орхидей, которые долгое время не цветут или уже выпустили цветонос, но бутоны не раскрываются. Во время активного цветения подкормку лучше не применять, чтобы не нарушить естественный процесс.

Не стоит превышать рекомендуемое количество лимонного сока, поскольку избыточная кислотность может навредить растению. Одной такой подкормки в месяц вполне достаточно. С орхидеями всегда лучше руководствоваться принципом: недостаток питательных веществ значительно лучше их избытка.

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