Если нет света и тепла: как быстро высушить мокрую обувь

Когда дома исчезает свет и отопление, обычная прогулка под снегом или дождем превращается в проблему. Высушить мокрую обувь в условиях низкой температуры и высокой влажности помещения совсем непросто.

Впрочем, у опытных любителей походов на природе есть несколько лайфхаков на эту тему. OBOZ.UA собрал советы туристов, которые помогут спасти любимую пару. Главный принцип – быстро впитать как можно больше влаги из промокших ботинок. И вот как это можно сделать.

Подготовка: обязательный нулевой этап

Прежде чем применять любой из перечисленных методов, обувь нужно подготовить, иначе усилия будут напрасными. Вытяните стельки и расшнуруйте ботинки как можно шире, максимально вывернув язычок наружу. Это откроет доступ воздуху ко всем внутренним уголкам и максимально ускорит просыхание.

Стельки сушить сложнее всего, поэтому их лучше держать отдельно. Если ситуация совсем экстремальная, опытные путешественники советуют сушить их прямо на себе. Положите стельки под одежду в районе пояса или подмышек. Тепло вашего собственного тела постепенно просушит их полностью.

Метод с газетами

Это самый давний и самый эффективный способ, который базируется на способности газетной бумаги хорошо впитывать влагу. Бумага работает как насос, который перетягивает воду из волокон ткани или кожи на себя. Кроме, собственно, газет, можно взять туалетную бумагу или бумажные полотенца.

Набейте ботинок газетами максимально плотно, уделяя особое внимание носку. Секрет успеха не в количестве бумаги, а в частоте ее замены. Если вы просто оставите мокрую газету внутри на ночь, она остынет и начнет отдавать влагу обратно, создавая идеальную среду для развития грибка. Поэтому заменяйте бумажный наполнитель каждый час, пока он не начнет выходить почти сухим.

Соляная грелка

Если у вас есть доступ к газовой горелке или плите, можно создать источник умеренного тепла, который будет просушивать ботинки изнутри. Для этого хорошо подойдет соль или мелкая галька, если вы имеете ее дома. Они отдают тепло постепенно, что удобно для просушки обуви.

Насыпьте несколько столовых ложек соли на сухую сковородку и хорошенько прогрейте ее, постоянно помешивая. После этого пересыпьте горячую массу в плотный хлопчатобумажный носок. Проверьте ее рукой – грелка должна быть очень горячей, но не обжигать. Поместите носок с солью вглубь обуви поближе к носку. Тепло заставит воду испаряться быстрее, а соль параллельно впитает часть влаги и нейтрализует неприятные запахи.

Абсорбция с помощью риса или силикагеля

Этот метод часто рекомендуют для полотняных кроссовок или замшевой обуви, которая боится перегрева. Сухой рис – это природный абсорбент, который хорошо впитывает лишнюю влагу. Как и в случае с солью, рис лучше насыпать в носок, чтобы потом не вытряхивать крупу из-под швов. Если же у вас накопились пакетики силикагеля из коробок из-под техники или обуви, то ими воспользоваться будет даже эффективнее. Кстати, силикагель можно купить в любом зоомагазине – из него делают наполнители для кошачьих лотков. Горсть такого материала, завернутая в носок или другую ткань, способна вытянуть остатки влаги даже из глубинных слоев подкладки. Это отличный вариант для финальной стадии сушки после того, как вы уже воспользовались газетами.

Правильное размещение обуви на просушку

Ошибка многих – ставить мокрую обувь прямо на пол, где воздух самый холодный и сильнее всего застаивается. Чтобы ускорить процесс просушки, обувь нужно поднять выше от пола. Лучше всего подвесить ботинки за шнурки или поставить под наклоном так, чтобы пятка была внизу, а носок смотрел вверх. Если в квартире есть хотя бы слабое движение воздуха (сквозняк), ставьте обувь именно там. Даже холодный воздух, если он движется, испаряет влагу значительно быстрее, чем неподвижный теплый.

Чего делать нельзя

Самый большой соблазн в темной холодной квартире – подержать ботинки над открытым огнем горелки или газовой плиты. От этой идеи лучше отказаться сразу. Это гарантированный способ испортить обувь. Кожа – натуральная и тем более искусственная – от прямого жара становится ломкой ("дубеет") и покрывается микротрещинами, которые невозможно восстановить. Кроме того, большинство современных моделей держатся на клее, который размягчается при высокой температуре, поэтому подошва может просто отойти еще до того, как верх станет сухим.

