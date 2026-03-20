Если есть совершеннолетние дети: может ли военнообязанный оформить отсрочку по уходу за женой

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории военнообязанных граждан имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

В частности, этим правом может воспользоваться мужчина, который ухаживает за больной женой. Детали раскрыл адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Отсрочка по уходу за женой

Среди самых распространенных причин для получения отсрочки от мобилизации в Украине является уход за кем-то из близких родственников военнообязанного.

При этом в случае, если в уходе по медицинским показаниям нуждается жена мужчины, которого могут призвать на службу в ВСУ – наличие у супругов совершеннолетнего ребенка или детей на шансы получить отсрочку не влияет.

"Сразу хочу отметить, что наличие совершеннолетнего ребенка не является основанием для отказа в предоставлении отсрочки мужчине", – подчеркнул юрист.

Айвазян уточнил, что наличие совершеннолетних родственников (в том числе и детей) касается других вариантов отсрочки по уходу.

"Требование подтверждения отсутствия других родственников, которые могут осуществлять уход, касается только того случая, когда отсрочка по пункту 9-м части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" оформляется по уходу за родителями жены", – отметил он.

В случае оформления отсрочки по уходу за больной женой военнообязанный должен подготовить пакет документов.

"Мужчине нужно подать в ЦНАП оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов: паспорта и РНОКПП (мужа и жены), свидетельство о браке, военно-учетный документ мужа, Приложение 8 или справку о получении компенсации за уход на непрофессиональной основе и документ, подтверждающий потребность жены в постоянном уходе, а именно заключение ВКК", – перечислил он.

