'Еще в Милане поняла, что поездка будет 'веселая': украинка, которая 'не пустила' итальянца-путинолюба в Украину, раскрыла детали разговора с ним

Украинка Дарья Мельниченко, благодаря которой итальянца по имени Рокко не пустили в Украину из-за его откровенной пророссийской позиции, в подробностях рассказала о поездке и споре, возникшем между ними. Девушка почти с самого начала путешествия поняла, что дорога домой будет "веселой".

Об этом сообщает "Суспільне". Она добавила, что во время разговора с Рокко стало ясно, что он является большим сторонником главы Кремля Владимира Путина.

Как завязался разговор с иностранцем

По словам Дарьи, она еще в Милане поняла, что поездка обещает быть "очень веселой", ведь один из пассажиров находился навеселе. Впоследствии итальянец, по имени Рокко рассказал, что вместе с невестой направляется в Украину, чтобы жениться, а уже во время первой остановки автобуса начал делиться своим отношением к нашему государству.

Общение между ними началось после того, как Дарья сделала ему комплимент насчет вышиванки, на что итальянец ответил:

"Да, спасибо, это мне подарила моя любимая, ... И начинает рассказывать: "Ваш президент такой плохой, я поддерживаю Путина. Путин такой величественный, а Зеленский – кретин".

После этого, по словам Дарьи, между ними возник конфликт, во время которого итальянец вспомнил скандал с Миндичем отметив, что "вы (украинцы. – Ред.) не предоставляете отчеты, вам помогает весь мир, а вы такие плохие".

Девушка прекратила разговор и вернулась в автобус, однако уже во время второй остановки спор возобновился, и на этот раз мужчина кричал:

"Хай Гитлер!" Он кричал, что Зеленский – наркоман".

При этом Рокко добавил, что его спутница придерживается его взглядов.

Сообщение, которое всколыхнуло сеть

Дарья объяснила, что о конфликте с итальянцем рассказала в Threads еще после первой остановки.

"Если честно, не знал ни мой муж, ни моя мама. Я очень боялась с ними поделиться, потому что не хотела, чтобы они волновались за меня. И я просто выложила это сообщение. Я думала, ну, там будет человек 50, которые меня поддержат и мне будет немножечко легче ехать со своими мыслями", – сказала она, и добавила, что не надеялась на такой резонанс.

Сообщение быстро начал набирать популярность, "мне кажется, потому что мне писали даже итальянцы, на итальянском языке в поддержку Украины".

Ситуация на границе с Украиной

Девушка рассказала, что на границе соответствующие службы уже ждали итальянца.

"Я уже точно знала, потому что мне написал журналист, я не помню его имя, что уже все службы на границе нас ожидали благодаря этому журналисту, который предупредил все границы Украины. Просто он не знал, на какую именно границу мы приедем. Но уже все ждали того итальянца", – сказала она.

На украинской границе пограничники вывели из автобуса итальянца с его спутницей, а впоследствии – и Дарью. Девушку сначала опросили сотрудники Службы безопасности Украины, после чего она написала заявление, а также ответила на вопросы пограничной службы относительно высказываний мужчины, его позиции и взглядов. Во время проверки правоохранители обнаружили в соцсетях итальянца пророссийский контент, что стало основанием для отказа ему во въезде в Украину.

Рассказывая о реакции Рокко на отказ во въезде, Дарья отметила, что он воспринял ситуацию довольно спокойно, без заметного разочарования, тогда как его спутница пыталась избегать разговоров.

"Он улыбался. Он сказал: "Хорошо, нет никакой проблемы. Тогда я поеду в Италию жениться, и все". Она (спутница итальянца. – Ред.) не хотела со мной никак коммуницировать и отворачивалась от меня. Она до последнего надеялась, что они проедут все-таки границу. Потому что она подошла к работнице пограничной службы, и она говорит: "Вы когда его отпустите, мы уже будем ехать?" А ей говорят: "Нет, вы уже никуда не едете".

Дарья отметила, что женщине позволяли пересечь границу, поскольку она является гражданкой Украины и никаких ограничений для нее не было. Впрочем, несмотря на возможность въехать, она решила вернуться в Италию вместе с иностранцем.

Что предшествовало

Накануне в Украину не впустили гражданина Италии, по имени Рокко, который восхвалял Россию и ее руководителя Владимира Путина. Инцидент произошел во время пересечения границы на Закарпатье. Об этом в собственных соцсетях сообщила украинка Дарья, которая оказалась с итальянцем и его спутницей в одном автобусе. Она опубликовала сообщение в Threads, которое набрало бешеное количество просмотров.

