'Нагло действует пророссийская сила': Магда объяснил, почему Грузию после выборов могут лишить безвиза

Грузию могут лишить безвизового режима с Евросоюзом. Во время недавних выборов в местные органы власти в Тбилиси вспыхнули массовые протесты.

Об этом в эфире OBOZ.TALK рассказал директор Института мировой политики, политический эксперт, Евгений Магда. Он отметил, что ситуация в стране становится все более напряженной. По его словам, власть, которая более десяти лет удерживает позиции, действует откровенно пророссийски.

Политолог напомнил, что после выборовлюди вышли на улицы, не соглашаясь с результатами голосования, которые в очередной раз показали победу партии "Грузинская мечта". Ее лидер и премьер Ирак Ликабахидзе обвинил митингующих в попытке государственного переворота, а полиция уже начала задерживать активистов, среди которых есть представители культуры и музыканты.

Разочарование в бывших союзниках

Магда напомнил, что Украина, Молдова и Грузия когда-то вместе двигались в Евросоюз. Но сегодня, по его словам, "ассоциированное трио" фактически перестало существовать.

"Нет уже ассоциированного трио, которое было. Осталась Украина и Молдова, которые идут по пути европейской интеграции. Я думаю, Грузия по итогам этих выборов скорее всего может и отменить безвиз с Европейским Союзом", – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что нынешняя грузинская власть не заинтересована в углублении отношений с Киевом.

"Грузинского посла в Украине точно нет. Не припомню, готовилось ли назначить нашего посла в Грузию, но кажется его там тоже нет. То есть уровень наших отношений, я бы сказал, чрезвычайно очень сильно прохладный. И это проблема, которая не решена.", – добавил Магда.

Угроза для обычных граждан

По мнению эксперта, отмена безвиза станет наказанием не для правительства, а для простых грузин. "Это скорее будет против рядовых граждан Грузии, чем против грузинских властей. Это вполне очевидно", – подчеркнул Магда.

Он считает, что Европейский Союз может принять жесткие решения, если в Грузии и в дальнейшем будет доминировать пророссийская риторика. "Давайте будем говорить о том, что действительно в Грузии закрепилась пророссийская политическая сила, у власти которая уже более 10 лет. Действует там достаточно успешно, цинично, нагло", – подытожил политолог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 4 октября, Грузию снова охватили массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Оппозиция призвала бойкотировать выборы в органы местного самоуправления: сегодня в стране выбирали мэров городов и депутатов местных советов. В Тбилиси, на площади Свободы была установлена сцена, перекрыты проспект Руставели и прилегающие улицы.

