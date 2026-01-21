Еще рассчитываем на холодную ночь: синоптики сказали, в каких регионах Украины в среду начнется оттепель. Карта

В Украине 21 января, согласно последним прогнозам погоды, будут сохраняться морозы, хотя температура постепенно, но растет. В целом синоптики "рассчитывают на еще одни холодную ночь и прохладный день", причем уже в некоторых регионах в среду начнется оттепель.

Видео дня

В среду в Украине прогнозируется переменная облачность без осадков, а ночью и утром в юго-западной части страны местами будет туман. На дорогах местами гололедица, отмечают в Укргидрометцентре.

Погода в Украине и Киеве

Ветер юго-западных и южного направления будет слабым и не превысит 3-8 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ожидается ночью 12-17°, а местамидо 20° мороза, днем 5-10° мороза; на остальной территории ночью 10-15° мороза. Однако уже днем прогнозируется лишь 2-7° мороза, а на юге страны и Закарпатье от 3° мороза до 2° тепла.

Такая же "переменная облачность без осадков" будет и в столичном регионе.

Температура по области ночью 12-17°, местами до 20° мороза. В самом Киеве ночью 13-15° мороза, днем – минус 5-7°.

Что говорят специалисты

"21 января погоду в Украине еще будет предопределять область высокого давления, однако значительно ниже предыдущих значений, поскольку давление будет интенсивно падать. На высотах уже будет поступать более теплая воздушная масса, однако у земной поверхности мороз будет ослабевать медленно и очень зависеть от облачности", – объяснили в Укргидрометцентре.

Таким образом, холод отступает медленнее в западных и северных областях, и более быстрее – на юге страны и Закарпатье.

Как сообщал OBOZ.UA в Украине в ближайшие дни ожидается постепенное ослабление морозов. Уже в конце недели температура воздуха днем достигнет 0 градусов и даже несколько превысит эту отметку – это по прогнозу известного синоптика Натальи Диденко.

Эта зима для украинцев стала настоящим испытанием. Морозы соединились с обстрелами энергетической инфраструктуры. Согревание перестает быть вопросом комфорта и становится вопросом выживания. Возможно, стоит обратиться к опыту Канады – страны, где сильные морозы являются привычной реальностью и где научились жить с холодом системно. Подробнее об этом узнавайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!