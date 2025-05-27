Еще одна ворованная традиция: откуда в СССР повсеместно взялись голубятни

В жилых кварталах во времена СССР можно было повсеместно увидеть такой непривычный сейчас объект, как голубятня. Голубей разводили энтузиасты – проводили с ними много времени, кормили их, выпускали полетать, что невероятно радовало местных детей.

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Но откуда взялось такое необычное хобби и почему оно стало таким массовым? В этом разбирался OBOZ.UA.

Еще с глубокой древности голуби были видом почты. Этот вид связи возник еще в древней Персии. Люди использовали сильный инстинкт дома, присущий этим птицам, чтобы обмениваться сообщениями, а затем возвращать пернатого посланника домой. Поэтому голуби жили рядом с людьми на протяжении всей истории.

Впоследствии голубей научиться дрессировать. Некоторых учили летать на скорость, других – лучше ориентироваться на местности и легко находить дом, чтобы сделать их еще более эффективными посланниками.

Не чурались голубеводства и в Российской империи. Тогда оно было распространено среди дворянства и военных. Причем пернатых использовали не только для доставки почты – аристократы выискивали наиболее красивых птиц, чтобы пополнить ими свою коллекцию, хвастались своими любимцами друг перед другом.

После революции 1917 года и во время голода голубеводство пришло в упадок, поскольку птиц начали использовать как источник пищи. В 1925 году советская власть возобновила разведение голубей, но во время Второй мировой войны их снова уничтожали, чтобы предотвратить возможное использование врагом

Вновь традиция возродилась во время подготовки к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве. Символом мероприятия, который прошел в 1957 году стал голубь мира, нарисованный художником Пабло Пикассо. Поэтому для церемонии открытия задумали выпустить тысячи голубей. Но найти достаточно пернатых не могли. Поэтому к их выращиванию начали привлекать граждан. Голубятни появились на крышах заводов, школ, во дворах и даже на балконах хрущевок. Конечно, эпицентром этого стала Москва. Но оттуда хобби быстро распространилось на весь СССР.

Впоследствии голубеводство стало популярным хобби среди мужчин в СССР. Мужчины собирались в голубятнях, обсуждали дела, обменивались птицами. Это хобби считалось исключительно мужским занятием и стало частью городской культуры. Этот аспект был изображен в комедии Владимира Меньшова 1984 года "Любовь и голуби". Главный герой ленты убегает от трудностей быта именно к своим любимым птицам.

А в 80-е годы голубятни стали символом советского быта. Так в 1980 году на Олимпиаде, в 1985 году на Фестивале молодежи, в 1986 году на Играх доброй воли в небо снова взлетали тысячи птиц. А в 1984 году в Союз обществ голубеводов СССР вошло более сотни региональных клубов.

С распадом СССР интерес к голубеводству уменьшился. Голубятни начали исчезать из городских пейзажей, поскольку появились новые интересы и возможности для досуга. Впрочем, даже до сих пор в городских трущобах можно найти голубятню, в которой живут эти умные птицы.

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