Энергетики ДТЭК за неделю вернули свет более 360 тысячам семей после обстрелов

С 1 по 7 июня энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию более 360 тысячам семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве, чьи дома были без света в результате вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 1 по 7 июня энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 65 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для более 360 тысяч семей", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где в течение недели энергетикам удалось вернуть свет 145,8 тысячам семей после обстрелов.

В то же время в Киеве за это время энергетики вернули электроэнергию 140 тысячам семей.

Также с 1 по 7 июня ремонтные бригады вернули свет почти 71 тысяче семей Днепропетровщины, 2,5 тысячам семей Одесской области, а также более тысячи домов Киевской области.

Напомним, в течение апреля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 1,5 млн семей, которые были без электричества из-за вражеских атак.