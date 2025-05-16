Энергетики ДТЭК попали под вражеский обстрел в Донецкой области

Энергетики компании ДТЭК попали под вражеский обстрел во время работы в Донецкой области.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел. От взрыва FPV-дрона повреждена рабочая машина. К счастью, энергетики не пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики начинают работы на поврежденных обстрелами сетях только с разрешения военных и ГСЧС.

В то же время из-за продолжающихся боевых действий в любой момент в любом месте бригады могут оказаться под обстрелом.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский Украины вручил государственную награду - орден "За Мужество" III степени - семье погибшего энергетика ДТЭК Геннадия Мусатова.