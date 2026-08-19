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Энергетическая отрасль оценила назначение Свириденко в "Нафтогаз"

Мария Шевчук
Новости. Общество
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Юлия Свириденко
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Телеграм-канал ТОК, специализирующийся на энергетической повестке и позиционирующий себя как сообщество ключевых игроков отрасли, провел онлайнопрос о возможном назначении экс-премьер-министра Юлии Свириденко на должность главы "Нафтогаза".

Вопрос звучал так: "Поддерживаете ли вы возможное назначение Юлии Свириденко на должность председателя правления "Нафтогаза" (в том числе и.о.)?" 77% высказались одобрительно. 23% — отрицательно.

Напомним, ранее от депутатов и журналистов стало известно, что экс-премьер-министр Свириденко возглавит государственную НАК "Нафтогаз Украины".

УкраинаЭнергетикаНАК "Нафтогаз"Юлия Свириденко
Редакционная политика