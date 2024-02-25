Энди Уорхол: сын бедных эмигрантов из Лемковщины, ставший самым дорогим художником ХХ века

Значительную часть своего состояния король поп-арта – художник, фотограф, кинорежиссер, скульптор и литератор Энди Уорхол – завещал фонду своего имени, который должен был поддерживать художников. До сих пор Фонд Энди Уорхола помогал исключительно американским художникам, но в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, организация впервые за время своего существования решила взять под свое крыло художников из другой страны – из Украины. Когда его сотрудников спросили, знают ли они, что в Украине считают Уорхола своим, они ответили: "Знаем".

"Пляска святого Витта" как повод научиться рисовать

Энди Уорхол родился 6 августа 1928 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания), его родители были родом из лемковского села Микова в ста километрах от Ужгорода на Закарпатье – той его части, которая в наше время принадлежит Словакии. Отец будущего художника Андрей Вархола был строителем, мать Юстина Завацкая – вышивальщицей. Набожные католики, они каждую неделю посещали церковь и бережно хранили свои обычаи, традиции и культуру, проживая в восточно-европейском анклаве Питтсбургеа.

В возрасте восьми лет мальчик, которого в честь отца назвали Андреем, заболел хореей, известной также как "Пляска святого Витта" – опасной, а в некоторых случаях и смертельной болезнью. Восемь долгих месяцев он был прикован к постели, и мать, которая была талантливой художницей, чтобы чем-то занять сына, дала ему первые уроки рисования, не зная, что тем самым определяет его дальнейшую судьбу. Помимо рисования Андрей увлекался фотографией. Когда мальчик выздоровел, мать подарила ему камеру, он фотографировал все, что его окружало, а снимки проявлял в импровизированной лаборатории, которую оборудовал в подвале дома.

Завещание отца

Помимо начальной школы Андрей посещал бесплатные уроки рисования в Институте Карнеги, ныне – Художественный музей Карнеги в Питтсбурге. В 1942 году, когда ему было 14 лет, умер отец – у него были серьезные проблемы с печенью. Андрей так сильно переживал, что не смог пойти на похороны, а во время поминок прятался под кроватью. По завещанию отца, который верил в талант сына, все его сбережения должны были пойти на обучение Андрея живописи. В том же году Вархола поступил в среднюю школу, а по ее окончании – в Технологический институт, где изучал графический дизайн.

Поп-арт Уорхола

В 1949 году, получив степень бакалавра изящных искусств, он уезжает в Нью-Йорк, где, убрав букву "а" в конце фамилии и став Энди Уорхолом, начал карьеру художника. Он довольно быстро получил работу в журнале Glamour и стал одним из самых успешных художников 50-х годов ХХ века. За свои работы, выполненные в необычном, причудливом стиле с использованием уникальной техники – клякс и резиновых штампов – Уорхол часто получал всевозможные награды.

В 1961 году от чистой живописи Уорхол перешел к работам в стиле поп-арт – писал картины, ориентированные на коммерческие товары массового производства. Так, в 1962 году он выставил ставшие культовыми изображения банок с супом Кэмпбелл. На других, не менее популярных, картинах Уорхола были изображены бутылки кока-колы, пылесосы и гамбургеры. Небольшие холсты с изображенными на них товарами повседневного потребления произвели настоящий фурор в мире искусства, что привлекло внимание и к самому художнику, и к его поп-арту. Британский художник Ричард Гамильтон так охарактеризовал стиль, в котором работал художник: "Популярный, преходящий, расходный материал, дешевый и массово производимый, но при этом молодой, остроумный, сексуальный, бесполезный, гламурный и большой бизнес". Сам Уорхол считал: "Как только вы "почувствуете" поп-музыку, вы никогда больше не сможете видеть рекламную вывеску прежней, а как только вы подумаете о поп-музыке, Америка уже никогда не будет для вас прежней".

Портреты за сотни долларов

Художник писал и портреты знаменитостей в ярких и неожиданных цветах, среди его моделей были Мэрилин Монро (в мае 2022 года он был продан на аукционе Christie's за рекордные 195 миллионов долларов), Элизабет Тейлор, Мик Джаггер и даже Мао Цзэдун. Когда его портреты стали популярными, Уорхол начал получать сотни заказов на изображения светских персон и знаменитостей. Его картина под названием "Восемь Элвисов" была перепродана неоднократно, во время последней сделки ее оценили в 100 миллионов долларов.

"Больше всего люди хотят видеть рядом с собой звезд"

В 1964 году Уорхол открыл собственную художественную студию – огромный, выкрашенный в серебристый цвет склад, который он назвал "Фабрикой", которая очень быстро стала одним из главных культурных центров Нью-Йорка. Роскошные вечеринки, которые здесь проводились, посещали богатые люди и звезды, к которым очень тянуло художника – общение со знаменитостями было его слабостью. Тем более, что он наслаждался и собственной известностью, став завсегдатаем нью-йоркских ночных клубов – в том числе, и культовых "Студия 54" и "Макс Канзас-Сити". Комментируя свою страсть к вращению в обществе богатых и знаменитых, Уорхол сказал: "Больше всего на свете люди хотят видеть рядом с собой звезд".

"Я только что убила Энди Уорхола"

В 1968 году успешная карьера художника едва не закончилась самым трагическим образом – вместе с его жизнью. 3 июня он пережил покушение на свою жизнь: 32-летняя актриса, начинающая писательница и радикальная феминистка Валери Соланас, ранее снимавшаяся в его фильмах, вошла в "Фабрику" и прямо с порога трижды выстрелила в него. Потом она вышла на улицу, подошла к полицейскому и сказала: "Я только что убила Энди Уорхола". Когда впоследствии следователи спрашивали Валери, зачем она это сделала, она ответила, что Уорхол "слишком сильно контролировал" ее жизнь, хотя на самом деле она расстроилась из-за того, что он отказался снимать фильм по ее сценарию.

Уорхол был серьезно ранен в живот, перенес несколько операций и провел долгое время в одной из больниц Нью-Йорка. Из-за полученных травм художник вынужден был всю оставшуюся жизнь носить жесткий хирургический корсет.

Кино, литература, скульптура и телевидение

Фильмы художника не назовешь традиционными – с видео-артом он экспериментировал так же смело, как с красками и кистью. Всего за свою жизнь Уорхол снял более 60 фильмов, самыми известными из которых являются ленты "Сон", в котором поэт Джон Джорно изображен спящим в течение шести часов, и "Ешь" – в нем камера в течение 45 минут наблюдет за мужчиной, который жует гриб. Помимо кинематографа Уорхол попробовал себя в литературе, написав и опубликовав такие книги, как "Философия Энди Уорхола (от "А" до "Б" и обратно") и "Разоблачения". Уорхол также занимался скульптурой и фотографией, а в 80-е годы перебрался на телевидение, где работал ведущим.

Таинственная личная жизнь

Личная жизнь Энди Уорхола была окутана тайной и являлась предметом многочисленных споров. Широко распространено мнение о том, что художник был геем, а его творчество пропитано гомоэротическими образами и мотивами. Однако сам художник утверждал, что всю жизнь оставался девственником, сублимируя сексуальные переживания в творчество.

Смерть и память

Во второй половине жизни Уорхол, как и его отец, страдал от проблем с печенью. 20 февраля 1987 года его госпитализировали в одну из больниц Нью-Йорка, где провели операцию по удалению желчного пузыря. Она прошла успешно, и Уорхол, по мнению врачей, уже шел на поправку, но 22 февраля его не стало. Один из самых удивительных художников ХХ века умер в возрасте 58 лет. На прощание с ним, состоявшемся в Соборе святого Патрика на Манхэттене, пришли тысячи человек. В Ужгороде существует два памятника Энди Уорхолу (один из них – авторства скульптора Михаила Колодко и кузнеца Василия Криванича), а на местной Аллее славы его именная звезда является центральной.