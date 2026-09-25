Ему навсегда останется 36 лет: в Тернопольской области простились с защитником, погибшим в боях в Луганской области. Фото

В Тернопольской области проводили в последний путь защитника Николая Олийника. Воин защищал Украину с 2023 года.

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Весной 2025 года 36-летний Николай пал в бою с российскими захватчиками в Луганской области. О потере сообщили в Козовской громаде.

Что известно о Герое

Николай Олийник родился 19 декабря 1988 года в поселке Козовая.

Учился в Козовской общеобразовательной школе I–III ступеней № 1, впоследствии – в Козовской гимназии им. В. Гереты.

Николай работал в Козове, Киеве и Польше.

26 января 2023 года был мобилизован в ряды Вооружённых сил Украины. Службу проходил в должности стрелка-помощника гранатометчика в воинской части А4638.

13 апреля 2025 года военный погиб в бою в Луганской области.

Последний путь домой для Николая Олийыика оказался долгим. Простились с ним 24 сентября — после того, как тело Героя удалось вернуть и опознать.

"В Козове у статуи Божией Матери жители громады живым коридором встретили траурный кортеж с телом павшего Защитника. Оттуда процессия направилась к родному дому Героя. Вдоль дороги люди становились на колени, отдавая последнюю дань уважения своему земляку. Заупокойное богослужение по павшему воину состоялось в храме Успения Пресвятой Богородицы. Защитника похоронили со всеми военными почестями на новом кладбище поселка Козовая. Искренне соболезнуем матери, брату, всем родным и близким Николая. Вечная память и слава Герою!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, война унесла жизнь Героя из Николаевской области. Сергей Отрода погиб в бою с врагом еще в феврале 2024 года.

Также во время выполнения боевого задания погиб защитник с Прикарпатья. Владимир Плиш занимал должность командира отделения противотанковых ракетных комплексов.

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