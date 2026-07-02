Ему навсегда останется 34 года: в Донецкой области погиб оператор БПЛА из Прикарпатья. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военнослужащий из Прикарпатья Михаил Небесный. Жизнь 34-летнего оператора БПЛА унес российский дрон-камикадзе.

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О трагедии сообщили на сайте Калушского горсовета. Там выразили соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Что известно о воине

Михаил Небесный родился в 1992 году. В ряды армии его мобилизовали 29 марта 2023 года.

Защитник проходил службу в должности оператора БПЛА отделения беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода мотопехотного батальона.

27 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военнослужащий. Жизнь воина оборвал российский дрон.

"Верный военной присяге, Михаил Небесный до последнего вздоха мужественно выполнял свой долг, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего Защитника. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", – написали на сайте горсовета.

Напомним, в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Обухова Киевской области Алексей Иванов. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 января 2025 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что в больнице города Днепра во время лечения после ранения скончался военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Александр Мудрик. Сердце мужественного украинского воина остановилось 27 июня 2026 года.

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