На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Алексея Иванова. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Обухова Киевской области Алексей Иванов. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 января 2025 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате… Обуховская громада будет прощаться со своим Защитником – Ивановим Алексеем Юрьевичем", – говорится в сообщении.

Герой поступил на службу в Вооруженные силы Украины в сентябре 2024 года. В звании младшего сержанта он мужественно выполнял боевые задачи на самых горячих направлениях фронта, оставаясь верным военной присяге и побратимам.

К сожалению, 25 января 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Янтарное Покровского района Донецкой области воин погиб. Долгое время он считался пропавшим без вести, и только после репатриации и ДНК-идентификации родные смогли достойно проводить его в последний путь.

"Выражаем искренние соболезнования отцу Юрию Васильевичу, сестре Маргарите, племяннику Владиславу, бабушке Варваре Антоновне, всем родным, близким, друзьям, коллегам и боевым побратимам", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепра во время лечения после ранения скончался военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Мудрик. Сердце мужественного украинского воина остановилось 27 июня 2026 года.

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