1 июля Силы обороны нанесли скоординированный удар по кластеру предприятий военно-промышленного комплекса в Пензе. Это продолжение системной кампании по уничтожению наиболее уязвимых элементов российского производства высокоточного оружия. Было поражено как минимум три объекта.

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Первый – АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" (НИИФИ), специализирующийся на датчиках и системах диагностики для ракетной техники.

Второй – завод "Маяк", одно из старейших предприятий радиоэлектронного профиля, входящее в государственный оборонный заказ и выпускающее аппаратуру военной связи, электронные модули и компоненты автоматизированных систем управления для Министерства обороны РФ, авиации и флота.

Третий – Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов (ПНИЭМП), разработчик гироскопических систем, сервоприводов, датчиков абсолютного и избыточного давления, а также датчиков линейного и углового движения. Продукция этого института применяется в межконтинентальных баллистических ракетах "Булава", "Тополь-М", "Синева", в оперативно-тактических комплексах "Искандер", крылатых ракетах Х-101, Х-59М2 и М2А, на самолетах Су-34 и Су-57.

Отдельно зафиксировано поражение Пензенского подшипникового завода, который производит роликовые, игольчатые и линейные подшипники для бронетехники, артиллерийских систем, станков и двигателей.

Характер атаки – кластерный: одновременный вывод из строя разработчика, производителя электроники и поставщика критической механической базы означает попытку обнулить всю технологическую цепочку создания высокоточного вооружения. Все три завода находятся под санкциями США и Украины.

Этот удар произошел на фоне кампании, продолжающейся как минимум с середины июня и направленной на подрыв способности России поддерживать интенсивность боевых действий с помощью дальнобойного ракетного вооружения. Ранее были атакованы предприятия в Волгограде, Воронеже, Чебоксарах, Дубне, Оренбурге.

Также Уфимский НПЗ оказался в состоянии пожара после атаки беспилотников

Только за сутки украинский Генеральный штаб подтвердил поражение пунктов управления беспилотниками в районах Веселой Лопани (Белгородская область), Комара (Донецкая область), Мирного, Лугового и Скелёк (Запорожская область). Также был поражён командно-наступательный пункт в Старомлиновке в Донецкой области.

Это целенаправленное уничтожение системы управления и разведки противника на оперативном уровне.

Отдельным направлением является вывод из строя российской спутниковой инфраструктуры.

Утром 30 июня повторно был поражен Центр космической связи "Дубна" в Подмосковье – крупнейший из шести ЦКС на территории РФ. Первый удар 22 июня привёл к серьёзным повреждениям технологических зданий, антенн, систем электропитания и коммутационных узлов. Сегодняшний удар пришёлся по административному зданию. Между этими двумя атаками, 28–29 июня, был нанесен удар по ЦКС "Владимир", дублирующему "Дубну".

Значение этих объектов заключается в том, что через них осуществляется управление спутниками серии "Экспресс", которые используются силовыми ведомствами для защищенной связи, навигации и координации. Кроме того, именно на базе ЦКС "Дубна" развертываются наземные станции сопряжения для низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" (проект "Бюро 1440"). Это попытка России создать аналог Starlink для военных нужд – на сегодняшний день группировка насчитывает 15 спутников, один из которых недавно вышел из строя. Поражение ЦКС "Дубна" напрямую подрывает возможность тестирования, интеграции и управления этой группировкой, а также ухудшает и без того ограниченные возможности России получать спутниковые снимки собственными средствами. В условиях, когда РФ вынуждена закупать коммерческие снимки у китайских компаний с задержкой до 12 часов, разрушение собственных телепортов означает дальнейшую потерю возможности видеть ситуацию в реальном времени.

На южном театре военных действий продолжается методическое перерезание логистики. В ночь на 1 июля был поврежден железнодорожный мост в районе села Ички (оккупированный Крым), соединяющий север и центр полуострова с Керченским направлением. Это уже второй удар по этому объекту за последние 48 часов. За день до этого был разрушен автомобильный мост в районе Азовского в Запорожской области, а ранее – мост возле Васильевки, который играл ключевую роль в обеспечении передовых позиций противника. Еще один мост разрушен на трассе Мариуполь – Донецк. Совокупный эффект – постепенное превращение логистики южной группировки войск РФ в критически ограниченную, с невозможностью быстрого маневра ресурсами.

Крым испытывает самое масштабное давление на энергетическую инфраструктуру с начала оккупации. В ночь на 29 июня дроны украинского производства компании FirePoint поразили четыре подстанции: Марьяновка, Александровка, Выпасное и Джанкой. Удары наносились по объектам, питающим военные радары, склады и узлы связи.

На следующую ночь была атакована подстанция железнодорожной станции "Почтовая" в Бахчисарайском районе, что привело к остановке движения поездов. Самым тяжелым стал удар 28 июня по Сакской ТЭЦ: зафиксировано 16 взрывов, главный корпус полностью сгорел, один резервуар с топливом уничтожен, второй поврежден. Станция мощностью 150 МВт питала военный аэродром "Саки", и её остановка вывела из строя всю связанную с ним инфраструктуру.

Отдельно 30 июня подразделения ГУР с помощью дронов Hornet поразили резервуар на нефтяном терминале ТЭЦ в Керчи. В результате оккупационная администрация Севастополя официально признала, что ограничения с топливом продлятся не менее месяца, а наладить стабильный график подачи электроэнергии невозможно из-за "аварий на высоковольтных сетях". Мобильный оператор "Миранда" запустил аварийный роуминг из-за перебоев в нескольких районах, в частности в тех, где расположены ключевые контрольно-пропускные пункты. Левобережная Херсонщина также понесла серьёзные повреждения энергоинфраструктуры, что вынудило гауляйтера Сальдо призвать население не пользоваться кондиционерами и энергоёмкими приборами. Энергосистема региона находится на грани коллапса.

Военно-технический прорыв Украины иллюстрируют обнародованные 30 июня кадры удара крылатыми ракетами "Фламинго" по волгоградскому заводу "Титан-Баррикады". Видео запечатлело полный полет двух ракет с терминальным маневрированием: на финальном отрезке обе резко изменили траекторию и пикировали на цель под углом, что обеспечило пробитие крыши цеха с последующим внутренним взрывом. Боевая часть весом 1150 кг создала огненный шар диаметром примерно 30–50 метров. Интервал между попаданиями – около 10 секунд. По имеющимся данным, по трем цехам нанесено не менее трёх-четырёх попаданий, две ракеты попали в одну точку с точностью ±10 метров. Маршрут ракет проходил через оккупированную Луганскую область в обход зон ПВО, с обходом рельефа на сверхмалой высоте, что сделало невозможным их обнаружение радарами до момента удара. Это свидетельствует о серийном уровне производства "Фламинго" – стратегической крылатой ракеты с дальностью до 3000 км, дозвуковой скоростью и комбинированной системой наведения (спутниковая навигация, инерциальная система, оптико-электронная коррекция по рельефу на финальном участке).

Экономическая основа войны продолжает ухудшаться. По подсчётам Bloomberg, в период с 1 по 28 июня Россия экспортировала рекордные 4,13 млн баррелей нефти в сутки – максимум с начала полномасштабного вторжения, на 780 тыс. баррелей больше, чем в первом квартале. Однако цена на Urals упала на 7,3 доллара, до 62,66 доллара за баррель, а на ESPO – на 5,6 доллара, до 74,27 доллара. Валовая недельная стоимость экспорта сократилась до 1,9 млрд долларов – минимального показателя с марта. Одновременно у берегов Египта и Сингапура скапливаются танкеры, что свидетельствует о снижении спроса, в частности со стороны Китая. Открытие Ормузского пролива после деэскалации между США и Ираном вернуло на рынок значительные объемы иранской нефти, окончательно сняв военную премию. Структурная слабость российской экономики, зависимой от экспорта энергоносителей при отсутствии высокотехнологичного сектора, не позволяет конвертировать кратковременный рост цен в стабильные бюджетные поступления из-за укрепления рубля и необходимости субсидировать внутренние цены на топливо. Это означает, что дополнительных ресурсов для финансирования военной машины извне не появилось, а бюджетный дефицит остается на уровне около 70 млрд долларов.

На этом фоне Украина завершает масштабную программу фортификационного обустройства территории. OSINT-анализ Клемана Молена показал, что на Запорожском направлении возведено пять дополнительных линий укреплений, такое же количество линий прикрывает пространство между линией фронта и Павлоградом в Днепропетровской области. Укрепления включают три ряда противотанковых рвов, бетонные насыпи, ряды колючей проволоки, а прилегающие населенные пункты превращены в мощные опорные пункты. Аналогичное строительство ведётся от Чернигова до Одессы, вблизи Славянска и Краматорска. Это существенно повышает порог успешности любых наступательных действий российской армии, которая уже сталкивается с прогрессирующим дефицитом снабжения из-за логистических ударов.

Внутри России социальная напряженность растет под давлением последствий войны. Социологический опрос, обнародованный Financial Times, показал падение доверия к Путину до 69% – самого низкого уровня с 2022 года. Одновременно в Пензе и Ульяновской области зафиксированы случаи принудительной мобилизации прямо на улицах – людей, признанных негодящими по состоянию здоровья, в частности с несросшимся переломом шеи, отсутствием селезенки и потерей слуха, после принудительного подписания контрактов сразу доставляют в Ростовскую область для отправки на фронт.

Это свидетельствует об исчерпании мобилизационного ресурса добровольцами и о готовности властей к экстренным мерам по пополнению живой силы, что в сочетании с топливными кризисами и ограничением интернета создает условия для дальнейшей внутренней дестабилизации.

Журнал Forbes опубликовал анализ, согласно которому Путину остаётся не более трёх лет из-за совокупности проблем, включая недовольство элит и спад экономики. Сценарии включают как быструю ликвидацию, так и постепенную утрату контроля, триггером для чего могут стать более масштабные украинские удары, нехватка продовольствия или сепаратистские выступления в Татарстане, Башкортостане или Чечне.

В условиях, когда Кремль уже не может изолировать общество от войны, а государственная пропаганда больше не способна искусственно поддерживать уровень энтузиазма вокруг так называемой "СВО", окно возможностей для принуждения к миру через системное уничтожение военно-экономического потенциала остается открытым.

Мы видим, как формируется стратегическая ловушка для Кремля, выход из которой не обеспечивается ни имеющимися военными инструментами, ни экономическими резервами.