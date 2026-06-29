Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать с 1 июля

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 5 июля стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,5-45,2 грн. Вечером же 28 июня там покупали доллар в среднем по 44,63 грн, а продавали по 45,1 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удешевление валюты в покупке при удорожании в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,5-45,2 грн. Вечером же 28 июня там:

покупали валюту по 44,22 грн;

продавали – по 44,96 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, переход с июня в июль на валютном рынке, вероятнее всего, пройдет без резких изменений. Ведь несмотря на активное внимание к курсовой динамике, "оснований для панических ожиданий пока нет".

"Главным стабилизатором рынка остается Национальный банк. Регулятор имеет достаточное количество инструментов, чтобы при необходимости сглаживать дисбаланс между спросом и предложением валюты. Это особенно важно в периоды, когда импортеры активнее выходят на рынок с заявками на покупку валюты", – объяснил Лесовой.

При этом он подчеркнул: дополнительно рынок поддерживает умеренная инфляция. В частности:

Сезонное снижение цен на овощи, фрукты и ягоды отчасти сдерживает общую динамику потребительских цен.

Стабильная стоимость топлива не создает резкого инфляционного давления, что снижает риски возникновения ажиотажных ожиданий.

"Конечно, в условиях войны полностью избежать рисков невозможно. Обстрелы инфраструктуры и угрозы безопасности могут влиять на экономические настроения. Однако валютный рынок уже более 4 лет работает в условиях высокой неопределенности, а стратегия НБУ позволяет удерживать его от резких движений", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,687 трлн грн. Что на 40,1 млрд грн больше, чем было в апреле. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,103 трлн грн.

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