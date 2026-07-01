Действительно ли ретроградный Меркурий существенно влияет на сон: отвечаем

На этот раз период, когда планета Меркурий, казалось бы, движется в обратном направлении, длится с 29 июня по 23 июля в знаке зодиака Рак. Поэтому рекомендуется проверить, как вы сформулировали текстовые сообщения, быть особенно осторожными при подписании контрактов, сделать резервные копии данных и пересмотреть свои текущие планы. Но может ли ретроградный Меркурий влиять на ваш сон так же, как и всё вышеперечисленное?

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В астрологии основное влияние на сон оказывает Луна, а не Меркурий. Когда Луна полная, люди склонны спать меньше и беспокойнее. Когда Луна молодая, они спят глубже, пишет OBOZ.UA.

Ретроградный Меркурий сам по себе напрямую не влияет на сон. Но он взаимодействует со сном, когда совпадает с лунной активностью. Наиболее заметные эффекты наблюдаются, когда ретроградный Меркурий тесно связан с фазой Луны.

Ретроградный Меркурий часто совпадает с более темными фазами Луны, которые располагают к отдыху. Поэтому, как ни странно, эти периоды иногда могут быть связаны с лучшим сном, при условии, что Луна в это время не находится в фазе полнолуния или почти полнолуния.

Предчувствие часто может нарушать отдых, а это означает, что когда люди ожидают "хаоса" ретроградного Меркурия, это также может повлиять на то, насколько хорошо они спят.

Эту проблему можно решить очень просто. Запишите свои заботы за два часа до сна и отметьте небольшой следующий шаг для каждой из них. Это сигнализирует мозгу, что проблемы отложены в долгий ящик, уменьшая ночные размышления.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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