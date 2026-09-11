Ему навсегда останется 23 года: в Донецкой области погиб защитник с Тернопольщины. Фото

В бою за Украину погиб защитник из Тернопольской области Назарий Федик. Жизнь воина оборвалась 18 августа под Лиманом в Донецкой области.

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Назарий поступил на службу в Вооруженные силы Украины в 2022 году, ему навсегда останется 23 года. О потере сообщили в Саранчуковской сельской территориальной громаде.

Что известно о Герое

"Война вновь принесла боль и невосполнимую утрату. 18 августа 2026 года во время выполнения боевого задания по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в районе населенного пункта Каленики Лиманской городской территориальной громады Краматорского района Донецкой области погиб наш земляк, житель с. Мечищев, лейтенант Федик Назарий Васильевич", – отметили в громаде.

Там рассказали, что Назарий родился 25 ноября 2002 года. Он был "чрезвычайно активен в гражданской жизни". К моменту начала полномасштабного вторжения РФ юноша входил в состав Всеукраинской молодежной общественной организации "Молодежный националистический конгресс", был курсантом Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В ряды Вооруженных сил Назарий вступил 20 августа 2022 года: тогда ему еще не было и 20 лет.

"В военной жизни он былкомандиром мотопехотного взвода мотопехотной роты мотопехотного батальона воинской части А0693... Он мужественно выполнил свой воинский долг, вставая на защиту Украины, её свободы и независимости. Свой последний бой Герой принял на передовой, отдав самое дорогое – собственную жизнь за Украину. Жизнь Назария оборвалась слишком рано – в 23 года. Впереди должна была быть целая жизнь, мечты, планы, семья", – отметили в громаде.

Там выразили соболезнования матери и отцу Героя (последний является депутатом сельского совета), а также всем родным, близким, друзьям и сослуживцам Назария.

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