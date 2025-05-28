Ему навсегда будет 36: в боях на Донетчине погиб защитник с Полтавщины. Фото

Украинский защитник с Полтавщины Валерий Стешенко, защищая Родину на фронте, погиб от удара вражеского БПЛА. Герою навеки осталось 36 лет.

Видео дня

О потере сообщила Сергеевская объединенная территориальная громада. Воин пал 24 мая в Донецкой области.

"Опять тяжелая утрата в громаде. Герой возвращается в родной дом на щите", – говорится в сообщении.

Известно, что защитник погиб в результате удара российского дрона по позиции инженерного оборудования фортификационного рубежа обороны.

Валерий Стешенко родился 17 июля 1988 года. Был жителем села Сергеевка Миргородского района.

Имел должность водителя-электрика полевой бани взвода материального обеспечения танкового батальона, звание – солдат.

"В глубоком трауре жители Сергеевской громады разделяют боль невосполнимой утраты и искренне сочувствуют семье погибшего защитника. Вечная память и слава Защитнику Валерию!" – говорится в сообщении громады.

О времени встречи и чине погребения обещают сообщить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб 28-летний воин из Ривненской области Владимир Фесовец. Еще в августе 2024 года он пропал без вести, а в мае 2025 года после ДНК-экспертизы стало известно о смерти защитника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!