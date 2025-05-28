'Очень любил детей и ценил простые вещи': в боях в Донецкой области погиб 28-летний защитник из Ривненской области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в кровавой войне. В боях в Донецкой области погиб 28-летний военнослужащий с Ривненщины Владимир Фесовец.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сарненский городской совет. 14 августа 2024 года во время выполнения боевого задания защитник пропал без вести, а 21 мая 2025 года после проведенной ДНК-экспертизы стало известно о смерти Владимира.

"С глубокой скорбью сообщаем, что верный сын Украины, 28-летний старший солдат Фесовец Владимир Витальевич погиб, защищая наше государство от российских захватчиков", – говорится в сообщении.

Родные, друзья и побратимы навсегда запомнят военного как молодого, искреннего и жизнерадостного человека. Он был очень добрым и всегда приходил на помощь.

"Владимир был трудолюбивым, не сторонился никакой работы. Очень любил детей, ценил простые вещи и искренне радовался жизни. Таким он и останется в сердцах тех, кто его знал", – говорится в сообщении.

Известно, что мужчина проживал в городе Сарны. В мае 2024 года Владимир Фесовец без колебаний встал на защиту Украины в составе 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. 14 августа 2024 года в Донецкой области Владимир пропал без вести. В течение долгих девяти месяцев родные ждали малейшей вести и надеялись, что мужчина жив.

"Но 21 мая 2025 года, после проведения ДНК-экспертизы, стало известно: Владимир погиб в тот день, когда оборвалось с ним последнее соединение", – говорится в сообщении.

В последний путь павшего защитника проведут в среду, 28 мая. Кортеж начнет движение по городу ориентировочно в 10:00 ч и будет двигаться по маршруту: Костопольская – Европейская – Коперника – К. Дубровского;

– 10:30 – прощание дома (ул. Казимира Дубровского, 29);

– 12:00 – чин погребения в Свято-Троицком храме (ул. Свято-Троицкая);

– 13:00 – общегородское прощание на центральной площади;

– 14:00 – захоронение на Аллее Героев (ул. Шарпака).

"Время проведения мероприятий может меняться в пределах ±15 минут. В случае объявления сигнала "Воздушная тревога" из соображений безопасности прощание на центральной площади будет отменено", – говорится в сообщении.

Напомним, в боях в Донецкой области погиб военнослужащий с Волыни Сергей Демчук, ему было 34 года. Защитник в течение семи месяцев считался пропавшим без вести, позже экспертиза ДНК подтвердила смерть Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из восточных направлений фронта в боях погиб молодой военнослужащий Владимир Степанюк из Ривненской области. Он служил в рядах Национальной гвардии Украины.

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