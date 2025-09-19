'Война оборвала молодую жизнь': в боях в Донецкой области погиб защитник из Ривненской области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в борьбе за независимость. На фронте погиб защитник из Ривненской области Мстислав Новосад.

Видео дня

Печальную весть сообщили в Таракановской общине. Свой последний бой защитник принял на Донетчине.

"Жестокая война оборвала еще одну молодую жизнь ... На войне с российским оккупантом погиб житель села Верба Новосад Мстислав Анатольевич, 1994 года рождения, который родился в селе Птичья", – говорится в сообщении.

Что известно

С 20 апреля 2023 года военный считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах во время выполнения боевого задания возле н.п. Новобахмутовка Покровского района Донецкой области.

Жители Таракановской громады и села Птичья выразили искренние соболезнования семье, родным и близким Мстислава. У него остались жена, дочери и родители.

"Склоняем головы и колени ... Вечная и светлая память ...", – указано в сообщении.

О дате и времени прощания с защитником будет сообщено позже.

Напомним, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Михайловка-Рубежовка Киевской области Александр Бернацкий. Жизнь мужественного защитника оборвалась 12 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из села Княжичи Киевской области Игорь Науменко. Сердце украинского защитника остановилось 30 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!