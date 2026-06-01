Ему навсегда будет 35: на войне погиб защитник с Тернопольщины. Фото

На войне погиб защитник с Тернопольщины Максим Савчук. Жизнь молодого оператора ПТРК в апреле на Сумщине оборвал удар вражеского FPV.

Недавно гибель 35-летнего воина была подтверждена. Трагическую весть сообщили в Лановецком городском совете.

Что известно о Герое

Перечень воинов с Тернопольщины, отдавших жизнь в боях за Украину, пополнился еще одним именем. На щите на малую родину возвращается солдат Максим Савчук.

"С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате – защищая Украину, ее свободу и независимость, погиб наш земляк – 35-летний солдат, старший оператор противотанковых ракетных комплексов Максим Савчук из села Белозерка", – отметили в Лановецком городском совете.

Связь с воином оборвалась в апреле этого года. С тех пор он считался пропавшим без вести.

"Родные до последнего верили и надеялись на его возвращение. К большому сожалению, подтвердилась трагическая весть: воин погиб в результате удара беспилотного летательного аппарата FPV по автомобилю", – рассказали в горсовете.

Жизнь защитника оборвалась вблизи населенного пункта Ивот, что на Сумщине.

"Склоняем головы в скорби. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память и вечная дань уважения Герою!" – говорится в сообщении Лановецкого горсовета.

