Трагическое, непоправимое: на войне погиб Герой с Киевщины. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб военнослужащий из Киевской области Александр Марченко. Боец погиб 19 мая, выполняя боевое задание на Херсонщине.

Видео дня

О трагедии сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко. Он также выразил соболезнования родным и близким павшего.

По информации городского головы, защитник погиб в районе села Софиевка, Херсонской области. В армии Александр Марченко имел звание солдата, был гранатометчиком.

"Трагическое... Непоправимое... Болезненное... Солдат Александр Марченко, гранатометчик механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона, погиб 19 мая 2026 года в районе н.п. Софиевка Херсонского района Херсонской области", – говорится в заметке Сапожко.

Церемония прощания с Александром Марченко состоится 1 июня в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. После этого в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице Героев Украины, 22А защитника проведут в последний путь.

Похоронят воина на Аллее Славы в Броварах на улице Олега Оникиенко, 136.

"Искренние соболезнования родным и близким Александра Викторовича ... Вечная и светлая память Герою-защитнику!", – написал мэр Броваров.

Напомним, на фронте 5 августа 2024 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Олег Ткаченко. Мужественный воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!