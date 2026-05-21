Ему навсегда будет 28: в Купянске погиб пулеметчик из Сумщины. Фото

В боях за независимость и свободу Украины погиб военнослужащий Кулапов Дмитрий Игоревич. Жизнь мужественного воина Вооруженных Сил Украины оборвалась в Харьковской области.

На момент гибели мужчине было всего 28 лет. Об этом сообщили в Тростянецком городском совете.

Отдал жизнь за Украину

Дмитрий родился в 1997 году. До начала полномасштабного вторжения он жил и работал за границей. Однако после 24 февраля 2022 года мужчина принял сознательное и зрелое решение: вернулся на родину, чтобы с оружием в руках встать на ее защиту.

Погибший воин служил пулеметчиком стрелковой роты "Шквал" 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады Сухопутных войск ВСУ. Вместе с побратимами он выполнял сложнейшие боевые задачи на самых горячих и опасных участках фронта.

Жизнь защитника оборвалась 18 октября 2025 года в Купянске Харьковской области.

"Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего Героя. Пусть Господь помогает вам пережить эту тяжелую утрату. Светлая память о Кулапове Дмитрии Игоревиче золотыми буквами будет вписана в новейшую историю Тростянеччины", – отметили в городском совете.

