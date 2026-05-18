'Где было тяжелее всего – стоял до последнего': в бою с врагом погиб защитник с Тернопольщины. Фото

В бою за Украину в Запорожье погиб воин с Тернопольщины Петр Копытко. Он отправился добровольцем на фронт в самом начале полномасштабного вторжения России, воевал с захватчиками в Донецкой, Харьковской и Курской областях.

Видео дня

13 мая жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания. О потере сообщили в Озернянской объединенной территориальной громаде.

Что известно о Герое

"Когда гибнут защитники, слова становятся бессильными, а сердце сжимается от отчаяния. Нашу общину снова всколыхнула страшная весть — кровавая война забрала человека искренней души, любящего отца и надежную опору для своей семьи... Сегодня мы с глубокой скорбью сообщаем о гибели мужественного защитника — Копытка Петра Романовича, который положил свою жизнь на алтарь борьбы за Украину", – отметили в Озернянской ОТГ.

В громаде рассказали, что родился воин 27 июня 1971 года. Жил в селе Озерная.

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины – Петр с первых дней отправился на фронт добровольцем.

"Мужественный воин, защитник и Герой —проходил свой боевой путь в рядах воинской части А3215. Он бесстрашно смотрел врагу в глаза, защищая свободу Украины наДонецком, Харьковском и Курском направлениях. Там, где было тяжелее всего, Петр стоял до последнего, борясь за мирное небо для нас с вами", – говорят в громаде.

13 мая 2026 года во время выполнения боевого задания жизнь Петра оборвалась. Он погиб в бою за свободу Украины вблизи населенного пункта Даниловка Запорожского района Запорожской области,.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям Петра. Пусть Господь поможет вам пережить это тяжелое горе! Светлая и вечная память Герою Украины! Герои не умирают!" – обратились к близким павшего воина в общине.

В Вечность Петр Копытко ушел 54-летним.

О дате и времени встречи павшего Героя в громаде пообещали сообщить дополнительно.

Как рассказывал OBOZ.UA, в бою за Украину погибла 22-летняя защитница из Днепропетровской области. Виктория Скобель была жительницей города Синельниково. У Героини осталась мама.

Также на фронте погиб 31-летний защитник из Киевской области Василий Чмиленко. Жизнь защитника 30 апреля на Днепропетровщине оборвал вражеский дрон. Без папы остался маленький сын.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!