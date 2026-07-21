Ему навсегда будет 27: на войне погиб защитник из Тернопольщины. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Тернопольской области Вадим Ящук. Жизнь защитника оборвалась 22 июня 2026 года.

Видео дня

Мужчина отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. О гибели военного сообщил в Facebook мэр города Кременец Андрей Смаглюк.

Защитник погиб на войне

Военнослужащий Вадим Ящук родился в селе Боновка в 1999 году. На войне мужчина был в звании солдата. Службу проходил на должности разведчика 1 разведывательного отделения 2 разведывательного взвода разведывательной роты одной из воинских частей.

Вторник 21 июля чин похорон состоится в храме Святого Георгия в родном селе погибшего военнослужащего. Погребение Героя состоится на кладбище в городе Кременец.

В день похорон на территории Кременецкой громады объявлен День траура. На административных зданиях будет приспущен государственный флаг Украины.

"Просьба достойно встретить и почтить Героя, отдавшего свою жизнь за свободу и независимость Украины. Выражаем соболезнования родным, близким и всем знавшим военнослужащего Вадима", – написал городской голова.

Напомним, в бою за Украину погиб командир разведывательного отделения Максим Бербенко из Днепропетровской области. Его жизнь оборвалась вблизи населенного пункта Тоненькое Покровского района 8 марта 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля в Желтых Водах Днепропетровской области простились с командиром катера, погибшим в Одесском порту. Старшина 1-го разряда, командир десантного катера Евгений Нестеренко погиб 10 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!