Ему навсегда будет 26: в боях за Украину погиб защитник из Закарпатья. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в борьбе за независимость. На фронте погиб защитник из Закарпатья, старший солдат – Михаил Попович.

Видео дня

Печальную весть сообщили Береговская районная военная администрация и председатель Великоберезской общины Иван Урста. Военному навсегда останется 26 лет.

"К большому сожалению, снова черная весть пришла в нашу общину. На щите возвращается домой Попович Михаил Васильевич, житель села Нижние Реметы, который отдал свою жизнь за Украину", – говорится в сообщении.

Что известно

Родился Михаил 26 января 1999 года, вся жизнь молодого человека должна была быть впереди, но враг жестоко перечеркнул его надежду на будущее. Жизнь бойца оборвалась 28 августа 2025 года вблизи населенного пункта Новоданиловка, Запорожской области. Герой до последнего стоял на защите территориальной целостности Украины и ее свободы.

"Великоберезская территориальная община склоняет голову в скорби. Это невосполнимая потеря для каждого из нас. Мы выражаем глубокие и искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям Михаила. Нет слов, чтобы передать всю боль и горе, постигшие вас", – указано в сообщении.

О дате и времени прощания с Михаилом Поповичем будет сообщено дополнительно.

Напомним, на войне погиб актер театра Андрей Синишин. Последний бой Герой принял 16 апреля 2025 года на Сумщине. Простились с военным 13 сентября во Львове.

Как ранее писал OBOZ.UA, на войне против российских захватчиков погиб 25-летний старший солдат, оператор БПЛА из города Шахтерское Днепропетровской области Анатолий Мартынов. Жизнь нацгвардейца оборвалась на Харьковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!