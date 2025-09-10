Навеки 25: на фронте погиб оператор дронов с Днепропетровщины. Фото

На войне против российских захватчиков погиб воин из города Шахтерское Днепропетровской области Анатолий Мартынов. Жизнь нацгвардейца оборвалась на Харьковщине.

В этом году военному исполнилось 25 – именно столько лет ему останется навсегда. Старший солдат, оператор БПЛА Мартынов Анатолий Владимирович отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщили на странице исполкома Шахтерского городского совета в Facebook.

Что известно о павшем защитнике

Анатолий родился 24 марта 2000 года в городе Шахтерское (ранее – Першотравенск), где прошло все его детство и юность. Он учился в Першотравенской общеобразовательной школе №1, а после окончания учебы поступил в горный лицей, где получил профессиональные навыки.

Поняв важность службы для своей страны, в 18 лет Анатолий стал на защиту Родины, подписав контракт с Национальной гвардией Украины.

"Служба Анатолия была наполнена преданностью, мужеством и ответственностью. Как оператор БПЛА, он проявил незаурядные профессиональные качества и стойкость, работая на передовой и выполняя важные задачи для обеспечения безопасности наших войск. Коллеги и побратимы уважали его за мужество, ответственность, а также за человечность и доброту", – сказано в сообщении.

2 сентября 2025 года Анатолий погиб вблизи населенного пункта Липцы Харьковской области, выполняя боевое задание.

"Он оставил по себе светлую память у родных: матери, братьев, сестры, жены и маленького сына, для которых был надежным Защитником и опорой. Его преданность семье, профессии и стране была безграничной", – сообщили в горсовете.

Шахтерский городской совет, его исполнительный комитет и вся громада выразили глубокое соболезнование семье, побратимам и всем, кто знал и уважал Анатолия.

Прощание с Анатолием Мартыновым состоялось во вторник, 9 сентября, в родном городе.

