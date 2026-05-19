Ему навсегда будет 25: на Харьковщине погиб защитник из Львовщины. Фото

На войне погиб молодой военнослужащий из Львовской области Владимир Соколовский. Жизнь смелого бойца оборвалась на Харьковщине.

Об этом сообщил Стрыйский городской совет. Защитнику навсегда останется 25 лет.

"На щите. Владимир Соколовский (19.09.2000-12.05.2026) – военнослужащий", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Владимир родился и проживал в поселке Дашава Стрыйской общины. Учился в местном лицее и Стрыйском ВПУ №8.

В марте 2021 года был призван на срочную службу, а с началом полномасштабного вторжения проходил службу в пограничных войсках.

В 2025 году добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины, где служил в 22-м отдельном батальоне беспилотных систем, в составе 2-й роты. Верный военной присяге, он мужественно защищал Украину, ее свободу и независимость.

"Погиб во время вражеской атаки возле н.п. Уды на Харьковщине. Без дорогого сына осталась мать", – отмечается в сообщении.

В Стрыйском городском совете выразили соболезнования маме, братьям, бабушке с дедушкой, близким и побратимам и добавили, что старший брат также защищает Украину, он – младший сержант и командир отделения.

Гибель Владимира является невосполнимой потерей для всей семьи и общества.

"Навсегда Герой, который приближал нашу победу. Навсегда 25...", – говорится в сообщении.

На щите бойца встретили 18 мая в с. Пятничаны. Вечная и светлая память!

