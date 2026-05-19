Украина извинилась перед Эстонией за непреднамеренный инцидент с дроном: заявление МИД

Украина официально извинилась перед Эстонией за инцидент с дроном, вызванный российскими средствами радиоэлектронной борьбы. В Киеве отметили, что Россия намеренно перенаправляет украинские беспилотники в сторону Балтийского региона и одновременно использует это для информационных атак.

Об этом заявил представитель Министерство иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X. Он опроверг заявления российской пропаганды

Украина заявила об умышленных действиях России

Тихий отметил, что российская армия продолжает использовать средства радиоэлектронной борьбы для перенаправления украинских дронов в сторону стран Балтии.

По его словам, Москва делает это сознательно и параллельно усиливает пропагандистскую кампанию вокруг подобных инцидентов.

"Россия продолжает перенаправлять украинские дроны в Балтию с помощью своих средств РЭБ. И Москва делает это намеренно, вместе с усилением пропаганды", – написал представитель МИД.

Киев попросил прощения у стран Балтии

Украинская сторона извинилась перед Эстонией и другими союзниками в регионе за непреднамеренные инциденты.

"Мы просим прощения у Эстонии и всех наших балтийских друзей за такие непреднамеренные случаи", – заявил Тихий.

По его словам, Украина поддерживает постоянное взаимодействие со специализированными структурами партнеров для выяснения всех обстоятельств и поиска способов избежания подобных ситуаций в будущем.

К работе, по словам спикера, привлечены экспертные группы.

В МИД опровергли заявления российской пропаганды

Тихий также отметил, что, вопреки заявлениям российской пропаганды, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия никогда не позволяли использовать свое воздушное пространство для ударов по России.

Он добавил, что Украина никогда не обращалась к этим государствам с такой просьбой.

Представитель МИД подчеркнул, что Украина осуществляет удары исключительно по законным военным целям на территории России в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН.

Украина поблагодарила партнеров за поддержку

В Киеве также заявили, что Россия не имеет права перекладывать ответственность за последствия своих действий на Украину или страны Балтии.

"Мы благодарны нашим партнерам в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве за их поддержку и солидарность", – подытожил Тихий.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля Эстония впервые сбила дрон, который залетел в ее воздушное пространство. В Минобороны страны предположили, что дрон мог иметь украинское происхождение и двигался в направлении целей на территории России. Впоследствии министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что над территорией Эстонии был сбит украинский беспилотник.

