'Болезненная рана': в бою за Украину погибла 22-летняя защитница из Днепропетровщины. Фото

Украина продолжает терять своих лучших людей на кровавой войне с оккупантом. На этот раз печальная новость пришла в Днепропетровскую область.

В бою за свободу нации погибла 22-летняя защитница Виктория Скобель. Об этом сообщает первый отдел Синельниковского РТЦК.

"Оставшись верной военной присяге, погибла наша защитница, молодая девушка Скобель Виктория Леонидовна. Смерть Героя всегда оставляет глубокий след в сердцах людей. Потеря тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины, является болезненной раной для каждого из нас. И хотя слова не могут полностью залечить эту рану, они помогают выразить чувство скорби, благодарности и уважения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктории", – говорится в сообщении.

В Facebook также рассказали, что девушка была жительницей города Синельниково. У Героини осталась мама.

"Проявила мужество, которое не каждому под силу даже в зрелом возрасте. Низкий поклон и искренние соболезнования всей семье. Вика не ушла от нас. Она просто сменила земную униформу на крылья ангела-хранителя. Она навсегда останется в памяти красивой, молодой, улыбающейся, несокрушимой, непобедимой. Спи спокойно, наш весенний цветок", – говорится в заметке пользователя Facebook Байрак Олега.

Ранее сообщалось, что на российско-украинской войне погиб молодой военнослужащий из Днепропетровской области Даниил Клец. Жизнь Героя оборвалась в Донецкой области, долгое время его считали пропавшим без вести.

Напомним, на фронте погиб 24-летний военнослужащий родом из Тернопольщины Андриан Стасишин. Более года молодой воин считался пропавшим без вести и лишь недавно подтвердилась его смерть.

Как рассказывал OBOZ.UA, на фронте погиб 31-летний защитник из Киевской области Василий Чмиленко. Жизнь защитника 30 апреля на Днепропетровщине оборвал вражеский дрон. Без папы остался маленький сын.

