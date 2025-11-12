Ему навсегда будет 26: во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб полицейский Валерий Журба. Фото

Жизнь за Украину на войне отдал молодой лейтенант полиции, аэроразведчик Валерий Журба. 10 ноября его убил вражеский обстрел вблизи Константиновки Донецкой области.

О трагедии сообщила в Telegram пресс-служба Национальной полиции. "Валерий верил в Победу Украины и отважно вступил в ряды ее защитников", – заявили правоохранители.

Что известно об отважном Герое

Журба родился 6 октября 1999 года в городе Фастов Киевской области. После учебы в университете решил связать свою жизнь со службой в полиции, поэтому в 2021-м вступил в ряды столичного Управления полиции охраны.

"С детства он стремился к справедливости и мечтал о мире, в котором царит правда, а добро всегда побеждает зло", – заявили коллеги украинца.

Около двух последних лет Журба служил в отделении беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной разведки и борьбы полка полиции особого назначения (Стрелецкий). Воин управлял дронами и был "глазами" боевого подразделения

Жизнь оборвалась в 26 лет, когда Журба выполнял боевое задание.

Украинские защитники, с которыми он служил, вспоминают его как друга, на которого всегда можно положиться. Валерий Журба шутил даже в самые тяжелые минуты и не отступал перед трудностями – таким он останется в памяти побратимов.

