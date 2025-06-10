Ему было всего 17: появились данные о парне, который умер от полученных в результате удара РФ по Сумах ранений

В результате циничного удара российских оккупантов по Сумах 3 июня, в больнице скончался 17-летний Богдан Гарета. Парень получил тяжелые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Краснопольского поселкового совета 10 июня. Там отметили, что жизнь юноши только начиналась, но жестокие вражеские удары оборвали ее.

"С глубокой скорбью сообщаем...В больнице умер наш земляк – Гарета Богдан, 17-летний юноша, уроженец поселка Краснополье, который получил тяжелые ранения во время вражеского обстрела Сум 3 июня", – говорится в сообщении.

Медики почти неделю боролись за жизнь Богдана, но спасти его, к сожалению, не удалось. Россияне в очередной раз попали в самое ценное – в украинских детей.

"Богдану было всего 17... Жизнь только начиналась, и она была жестоко оборвана. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Богдану", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 3 июня военные российской оккупационной армии обстреляли Сумы. Агрессор попал в центральную часть города. В результате атаки погибли четыре человека, еще 28 человек пострадали, среди них трое детей.

Позже Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Сум утром 3 июня. По его словам, россияне зверски ударили по городу, по обычным улицам, из реактивной артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 10 июня, россияне атаковали Киев ударными БПЛА типа "Шахед" и нанесли удар баллистикой. В результате вражеского обстрела повреждены дома, возникли пожары на нескольких локациях, есть пострадавшие.

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