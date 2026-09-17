Ему 9 тысяч лет: в Италии есть город, похожий на декорации. Фото

Рим, Венеция, Милан и Флоренция ежегодно привлекают миллионы туристов, однако в Италии есть и менее очевидные места, которые могут удивить не меньше. Одно из них – Матера на юге страны. Ее старые кварталы, высеченные прямо в скалах, настолько необычны, что город легко спутать с декорациями к историческому фильму.

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Матера расположена в регионе Базиликата. Самая известная ее часть – Сасси-ди-Матера, древние кварталы с пещерными жилищами, каменными домами, лестницами и узкими улочками. Почему стоит посетить Матеру, рассказало издание Express.

Город, высеченный в камне

История поселений на этой территории насчитывает многие тысячелетия, а Матеру часто называют одним из древнейших постоянно заселенных городов мира.

Издалека старая часть Матеры напоминает огромный каменный лабиринт. Дома здесь словно вырастают один из другого: крыша одного дома может служить дорогой или двором для другого.

Часть жилищ обустраивали непосредственно в естественных пещерах, а впоследствии перед ними достраивали каменные фасады. Именно поэтому Сасси имеют столь необычный вид.

Особенно атмосферной Матера становится вечером, когда в старых кварталах зажигается освещение. Каменные дома на склонах каньона тогда напоминают декорации к сказке или историческому фильму. Неудивительно, что город неоднократно становился съёмочной площадкой для кино.

Почему сюда рекомендуют приезжать осенью

Матера расположена на юге Италии, поэтому осень здесь обычно остается теплой. В октябре дневная температура нередко превышает +20 градусов.

Это делает осень удобным временем для прогулок: летняя жара уже спадает, а туристов становится меньше.

Путешественники особенно рекомендуют остаться в Матере хотя бы на одну ночь. После захода солнца большинство однодневных туристов уезжает, и старый город становится значительно спокойнее.

Одной из поклонниц города стала тревел-блогерша из Нью-Йорка Кэти, которая показала Матеру в TikTok. Она назвала Матеру одним из самых впечатляющих мест своего путешествия по югу Италии и посоветовала обязательно увидеть город на закате и на рассвете.

Что посмотреть в Матере

Главная причина приехать сюда – сами кварталы Сасси-ди-Матера. По ним можно часами гулять без конкретного маршрута, поднимаясь по каменным лестницам и выходя на смотровые площадки.

Стоит также заглянуть в Casa Grotta – традиционный пещерный дом, где воссоздан быт местных жителей прошлых веков.

Еще одна необычная достопримечательность – Palombaro Lungo, огромная подземная цистерна под площадью Витторио Венето, которую когда-то использовали для хранения воды.

В старой части города расположен и кафедральный собор. Он стоит на одной из самых высоких точек, откуда открывается панорама каменных кварталов.

Чтобы насладиться еще более масштабным видом, можно отправиться на противоположную сторону ущелья к смотровой площадке Belvedere Murgia Timone. Особенно красивым это место считается на рассвете и перед закатом.

Поблизости также можно увидеть древние церкви, высеченные в скалах, пещеры и тропы природного парка Мурджа-Матерана.

А завершить день туристам советуют ужином в одном из ресторанов, обустроенных прямо внутри пещеры, и вечерней прогулкой по Сасси, когда каменный город озаряется тысячами огней.

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