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Элементарная закуска из крабовых палочек: понравится всем
Крабовые палочки – лучший бюджетный продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов, пирогов. При выборе крабовых палочек обязательно обратите внимание на срок годности продукта и их внешний вид.
Редакция FoodOboz делится простым рецептом вкусной закуски из крабовых палочек, с вареными яйцами и сыром.
Ингредиенты:
- отварное яйцо
- крабовые палочки
- помидоры
- крем-сыр
- соль/перец по вкусу
- зелень для украшения
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки, вареными яйца. Помидоры порежьте кубиком.
2. Добавьте крем-сыр, специи и зелень, перемешайте.
Можно подавать с хлебом, а можно скатать в шарики!
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