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Элементарная закуска из крабовых палочек: понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
81
Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший бюджетный продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов, пирогов. При выборе крабовых палочек обязательно обратите внимание на срок годности продукта и их внешний вид.

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Что приготовить из крабовых палочек

Редакция FoodOboz делится простым рецептом вкусной закуски из крабовых палочек, с вареными яйцами и сыром.

Вкусные бутерброды с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • отварное яйцо
  • крабовые палочки
  • помидоры
  • крем-сыр
  • соль/перец по вкусу
  • зелень для украшения

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, вареными яйца. Помидоры порежьте кубиком.

Начинка для блюда

2. Добавьте крем-сыр, специи и зелень, перемешайте. 

Можно подавать с хлебом, а можно скатать в шарики!

Готовое блюдо

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