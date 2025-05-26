Элементарная закуска из крабовых палочек: понравится всем

Крабовые палочки – лучший бюджетный продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов, пирогов. При выборе крабовых палочек обязательно обратите внимание на срок годности продукта и их внешний вид.

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Редакция FoodOboz делится простым рецептом вкусной закуски из крабовых палочек, с вареными яйцами и сыром.

Ингредиенты:

отварное яйцо

крабовые палочки

помидоры

крем-сыр

соль/перец по вкусу

зелень для украшения

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, вареными яйца. Помидоры порежьте кубиком.

2. Добавьте крем-сыр, специи и зелень, перемешайте.

Можно подавать с хлебом, а можно скатать в шарики!

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