Экстремальная жара до +36 градусов: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 5 августа

На субботу, 5 августа, синоптики прогнозируют в Украине экстремальную жару. По прогнозам ожидают до +36 градусов.

Видео дня

Как сообщают в Укргидрометцентре, в большинстве западных областей переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19°, днем 28-33°. На остальной территории малооблачная, сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 31-36°. Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киевской области 5 августа ожидается малооблачная сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 32-34°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

"Предупреждение о пожарной опасности в Украине 4-6 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Донецкой, 5-6 августа и в Ивано-Франковской, Винницкой, 6 августа и в Сумской, Кировоградской, Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится сообщении.

По народным приметам, в полдень на Трофима, 5 августа, наши предки не работали, поскольку опасались, что полевые духи могут нанести солнечный удар.

Вместе с тем, если к вечеру туман стелился по земле, ждали жаркий август, а чем больше звезд было на небе, то выше была вероятность быстрого похолодания и дождей.

Дожди на Бориса и Глеба, 6 августа, предвещали пасмурную погоду до конца августа, а жара и ясное небо — затяжное лето до октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!