Экспрокурор обвинил руководителей САП и НАБУ в уничтожении самостоятельности в структурах и их политизированности

Бывший прокурор Станислав Броневицкий считает, что руководители САП и НАБУ Клименко и Кривонос установили жесткий контроль над антикоррупционными структурами. Они построили четкую вертикаль, которая подчинена политическим интересам и исключает самостоятельность прокуроров и детективов. Об этом он заявил, отвечая на вопрос Алексея Гончаренко, председателя временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения.

"Нынешнее руководство точно ведет и САП, и НАБУ не в ту сторону", – отметил Броневицкий.

По его словам, с приходом Александра Клименко в августе 2022 года прокуроры САП превратились в "ручки", подписывающие документы по указанию руководителя и детективов НАБУ.

"Прокуроров лишили самостоятельности и возможности не соглашаться с детективами. Сейчас прокурор САП как отдельная фигура не является независимым – он зависит от руководства", – сообщил экс-прокурор САП.

Он привел примеры давления на прокуроров: Хить не согласился с позицией Клименко по одному из дел и его уволили по надуманным причинам из САП. Так же уволили прокурора Омельченко, который согласовал отправку телефона Князева на экспертизу в Польшу, сказал он.

Отвечая на вопрос о директоре НАБУ Семене Кривоносе, Броневицкий подчеркнул, что относится к нему негативно, поскольку во время его руководства Бюро стало максимально политизированным.

"Формально директор НАБУ не является руководителем органа досудебного расследования. Но реально вся вертикаль в НАБУ выстроена господином Кривоносом. Соответственно, он знает все, что там происходит. Ему докладывают об уголовных производствах", – констатировал он.

Бывший прокурор САП напомнил о "сливах" информации из НАБУ, которые, по заключению аудита, являются хронической проблемой для Бюро, за которую ни один сотрудник НАБУ не был привлечен к уголовной ответственности. Он назвал такую ситуацию "унизительной" для органа досудебного расследования.

Он отдельно остановился на скандале, связанном с фиктивным усыновлением Кривоносом ребенка, чтобы избежать тюремного заключения за подкуп избирателей, а также – на уголовном деле о взятке, фигурантом которого является директор Бюро, и его махинациях с землей в Обуховском районе Киевской области.

По его мнению, конкурсная комиссия по отбору главы НАБУ была благосклонна к Кривоносу, поэтому не изучила эту информацию, а сам он максимально уклонился от четких ответов во время собеседования.

Кроме того, Броневицкий подчеркнул, что заместитель Кривоноса ездил по региональным отделениям НАБУ с рекомендациями не реагировать на негативную информацию о директоре Бюро.

"Мне известно, что господин Гюльмагомедов ездил, в частности, во Львовское территориальное управление НАБУ, где общался с детективами и передавал просьбу ни в коем случае не реагировать на информацию о господине Кривоносе, о его причастности к возможной коррупции в Обуховском районе и об усыновлении ребенка, чтобы избежать уголовной ответственности", – констатировал он.

Подводя итог сказанному, председатель парламентской ВСК Алексей Гончаренко пригласил руководителей НАБУ и САП на следующее ее заседание, а также сообщил о том, что озвученная информация будет передана в правоохранительные органы.

"Обращаюсь к руководителям НАБУ и САП, господам Кривоносу и Клименко, и приглашаю их на следующее заседание ВСК. Мы хотим услышать позицию руководства антикоррупционных органов по поводу всего того, что было озвучено сегодня на заседании. Также соответствующая стенограмма нашего заседания будет направлена в правоохранительные органы", – заявил он.