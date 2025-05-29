Эксперт по этикету назвал продукты, которые никогда не следует есть в присутствии у коллег: есть несколько причин
Обед на работе - это не только о том, чтобы утолить голод, но и о том, как вас воспринимают другие. Иногда даже любимый ланч может испортить вам репутацию.
Элизабет Сус, специалист по этикету и основательница Школы этикета и протокола Ауэрсмонт, рассказала, какие продукты лучше оставить дома – и почему. Об этом пишет Daily Mail.
По словам Сус, один из самых распространенных офисных "грехов" - резкий запах еды. Это касается и тех случаев, когда ты открываешь контейнер с обедом, и когда разогреваешь блюдо в общей микроволновке.
"Нет ничего хуже неприятного запаха, витающего в воздухе", - говорит она.
Черный список продуктов для офиса
По рекомендации эксперта, в офис не стоит приносить:
- рыбные блюда (особенно консервы с тунцом или лососем);
- яйца и блюда из них;
- блюда с чесноком;
- капусту, брокколи, брюссельскую капусту (особенно после разогрева);
- попкорн (из-за сильного запаха и характерного звука);
- хрустящие или громкие продукты - чипсы, крекеры, сырые овощи;
- шуршащие обертки;
- супы, которые могут издавать громкие звуки во время употребления.
Если определённые продукты важны для диеты или самочувствия, Сус советует искать альтернативное место для обеда - например, столовую, зону отдыха или даже лавочку в парке. Главное - подальше от других.
Также она отмечает: даже если у вас обеденный перерыв, не все коллеги в это время отдыхают. Поэтому лучше воздержаться от громкой еды за столом, особенно в открытом офисе.
Если вы обедаете вместе с коллегами или посещаете корпоративное мероприятие, тоже есть нюансы. Сус советует:
- заказывать "безопасные" блюда, с которыми вы хорошо знакомы;
- избегать еды с потенциально сильным запахом или необычным видом;
- учитывать религиозные и культурные особенности других участников;
- не злоупотреблять алкоголем - а лучше вообще воздержаться от него в рабочий день.
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