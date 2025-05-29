Эксперт по этикету назвал продукты, которые никогда не следует есть в присутствии у коллег: есть несколько причин

Обед на работе - это не только о том, чтобы утолить голод, но и о том, как вас воспринимают другие. Иногда даже любимый ланч может испортить вам репутацию.

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Элизабет Сус, специалист по этикету и основательница Школы этикета и протокола Ауэрсмонт, рассказала, какие продукты лучше оставить дома – и почему. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Сус, один из самых распространенных офисных "грехов" - резкий запах еды. Это касается и тех случаев, когда ты открываешь контейнер с обедом, и когда разогреваешь блюдо в общей микроволновке.

"Нет ничего хуже неприятного запаха, витающего в воздухе", - говорит она.

Черный список продуктов для офиса

По рекомендации эксперта, в офис не стоит приносить:

рыбные блюда (особенно консервы с тунцом или лососем);

яйца и блюда из них;

блюда с чесноком;

капусту, брокколи, брюссельскую капусту (особенно после разогрева);

попкорн (из-за сильного запаха и характерного звука);

хрустящие или громкие продукты - чипсы, крекеры, сырые овощи;

шуршащие обертки;

супы, которые могут издавать громкие звуки во время употребления.

Если определённые продукты важны для диеты или самочувствия, Сус советует искать альтернативное место для обеда - например, столовую, зону отдыха или даже лавочку в парке. Главное - подальше от других.

Также она отмечает: даже если у вас обеденный перерыв, не все коллеги в это время отдыхают. Поэтому лучше воздержаться от громкой еды за столом, особенно в открытом офисе.

Если вы обедаете вместе с коллегами или посещаете корпоративное мероприятие, тоже есть нюансы. Сус советует:

заказывать "безопасные" блюда, с которыми вы хорошо знакомы;

избегать еды с потенциально сильным запахом или необычным видом;

учитывать религиозные и культурные особенности других участников;

не злоупотреблять алкоголем - а лучше вообще воздержаться от него в рабочий день.

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