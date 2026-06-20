Экс-глава Кременчугского ТЦК оформил элитную квартиру и два внедорожника Toyota на третьих лиц

Бывший глава Кременчугского РТЦК СП Мирослав Волков оформил элитную квартиру и два внедорожника Toyota на третьих лиц. Однако впоследствии выяснилось, что муж и сыновья одной из номинальных владелиц были сняты с воинского учета именно в его ТЦК.

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Об этом говорится в расследовании издания Telegraf. По решению Высшего антикоррупционного суда с Волкова взыскали почти 3 млн грн, что составляет стоимость активов, легальность которых он так и не подтвердил.

Что удалось выяснить

Как выяснилось, через подставных лиц Волков получил квартиру в престижном ЖК "Автокразовский бульвар" в Кременчуге. Площадь недвижимости составляет 85 квадратных метров.

Он также приобрел два престижных внедорожника – Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV-4, однако откуда он взял деньги на их покупку, так и не смог объяснить. Легальные доходы семьи Волкова, как пишет издание, не позволяли совершать подобные покупки.

За рулем первого автомобиля, несмотря на то что он был зарегистрирован на другое лицо, ездил лично военком: он оформлял на него страховые полисы и совершил на нем административное правонарушение.

В вердикте ВАКСа отмечается, что одной из номинальных владелиц недвижимости в кременчугском ЖК оказалась Светлана Железняк, которая была связана с Волковым "в силу его служебных полномочий".

Там отмечается, что её муж и сыновья состояли на учёте в том же РТЦК и были сняты с воинского учёта. Некий Сергей Захлюпенко, указанный в качестве другого совладельца квартиры, также был приписан к этому же ТЦК и также был снят с учета.

Заслушав стороны, судья ВАКС Лариса Задорожная постановила взыскать в пользу государства стоимость активов в размере 3 млн грн. Волковофициально обратился в суд с просьбой о рассрочке, и ВАКС разбил платежи на 2 млн грн до 8 августа этого года и ещё 993 тыс. грн – в течение следующих 10 месяцев равными платежами.

Напомним, в Одесской области сотрудники ГБР раскрыли схему незаконного принуждения мужчин к мобилизации с участием сотрудников ТЦК СП и участников общественной организации. Потерпевших граждан незаконно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе проверки Тернопольского РТЦК представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца выявили ряд нарушений прав граждан. Среди них был мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, два человека с психическими расстройствами, а также двое пожилых граждан, которым до 60-летнего возраста оставалось несколько месяцев, которых удалось освободить.

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