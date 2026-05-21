Зачем в СССР водители клали футбольный мяч под заднее стекло авто

Во времена СССР собственный автомобиль был не просто средством передвижения, а настоящим символом статуса. И несмотря на то, что советский автопром мог похвастаться очень ограниченным выбором моделей, владельцы машин пытались выразить гордость за свою "ласточку", через ее украшение.

Различные аксессуары и декор применяли как снаружи на кузове, так и в салоне. OBOZ.UA вспоминает об одном довольно причудливом – футбольном мяче, который клали под заднее стекло.

Это выглядело довольно просто: покупали мяч и размещали его на задней полке салона так, чтобы его хорошо было видно снаружи. Со временем такая деталь превратилась в своеобразный тренд среди водителей.

Особенно ценились мячи венгерского производителя Artex. Для советских любителей футбола это была почти мечта. Они отличались качеством и надежностью, их уважали даже профессиональные игроки. К тому же эти мячи имели одобрение FIFA, еще и стоили около 25 рублей – довольно значительную сумму в то время, а значит демонстрировали статус владельца.

По дизайну они напоминали культовый Telstar – тот самый "черно-белый" мяч, который стал символом чемпионата мира 1970 года в Мексике. Его характерный узор из черных пятиугольников и белых шестиугольников был не только декоративным: благодаря такой окраске мяч лучше смотрелся на телеэкране. Со временем такой стиль стал классикой, и советские производители также начали выпускать подобные модели.

Несмотря на это, Artex оставался особым атрибутом. Его не только берегли для игры, но и демонстративно выставляли в автомобиле. Это был своеобразный сигнал для других: владелец любит футбол, разбирается в качественных вещах и не прочь подчеркнуть свою индивидуальность.

В общем причина такой моды была проста – желание выделиться. Автолюбители украшали свои машины как могли: кто-то развешивал сувениры, другие ставили игрушки, а футбольные фанаты выбирали эффектный мяч как яркую деталь интерьера.

