Его не дождались дома четверо детей: в больнице после тяжелого ранения умер защитник из Кривого Рога. Фото

В больнице умер защитник из Кривого Рога Александр Панич. Герой получил серьезное ранение на фронте в Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщает портал "Свои. Кривой Рог". Папу ждали дома четверо детей.

Что известно о Герое

Защитнику было 38 лет, он прошел через самые горячие направления фронта. С 2016 года служил в составе Сичеславской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, где был водителем КамАЗа.

Военный участвовал в освобождении Бучи, Изюма и Ирпеня, долгое время оборонял Бахмут и Покровск, также воевал на Харьковщине и в Донецкой области.

"Получил тяжелое ранение в Донецкой области и умер от травм в больнице Киева. Александра дома ждали жена и четверо детей", – говорится в сообщении.

Герой до последнего оставался верным присяге и своей семье и положил свою жизнь за спокойное будущее Украины.

"Для нас он был любящим отцом, поддержкой и примером мужества, а для страны – настоящим воином", – написал сын Александра Артем.

Прощание с воином состоится 13 февраля 2026 года, похоронят защитника на Центральном кладбище Кривого Рога.

Напомним, накануне стало известно, что после ранения умер военный Владимир Криницкий с Франковщины. Его истощенное сердце не выдержало из-за болезни. Герой получил ранение 24 июня 2024 года во время выполнения боевого задания в городе Красногоровка Покровского района Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб нацгвардеец из Киевской области Александр Кудрицкий. Свой последний бой Герой принял в районе населенного пункта Черное Харьковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!