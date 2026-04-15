Ему навсегда будет 22: в Полтаве попрощались с защитником, погибшим в Донецкой области. Фото

В Полтаве в последний путь провели украинского военнослужащего Владислава Литвина. Мужчина погиб в боях против российской оккупационной армии в Донецкой области.

С февраля 2023 года защитник считался пропавшим без вести. Об этом сообщает "Суспільне".

Отдал жизнь за Украину

Прощание с военнослужащим, погибшим во время выполнения боевого задания в Донецкой области, состоялось в Свято-Успенском соборе ПЦУ. Мужчина встал на защиту страны еще до начала полномасштабной войны. В течение 2020-2021 годов Владислав Литвин принимал участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны на территории Донецкой и Луганской областей.

С февраля 2022 проходил защитник присоединился к Вооруженными силами Украину и служил в составе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Он участвовал в выполнении задач по обороне Ахтырки Сумской области, а также в районе Бахмута Донецкой области.

С октября 2022 года Владислав был прикомандирован в 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Там он занимал должность снайпера 2-й категории в составе разведывательного подразделения. 3 декабря 2022 получил ранения в районе населенного пункта Марьинка Покровского района. После лечения вернулся к исполнению служебных обязанностей.

С 20 февраля 2023 года считался пропавшим без вести. Позже подтвердилась информация, что мужчина погиб 20 февраля 2023 во время выполнения боевого задания на территории Донецкой области.

