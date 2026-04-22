Его фото стали свидетельством работы медиков в бункерах 'Азовстали': история военного анестезиолога Александра Демченко

Военный медик и участник спецоперации ГУР Александр Демченко спасал раненых на "Азовстали", а затем оказался в плену. После пережитого важным этапом новой жизни для него стала поддержка от проекта "Сердце Азовстали", который является частью Фонда Рината Ахметова.

31 марта 2022 года из Днепра поднялись четыре вертолета. На борту находились медики, которые добровольно согласились лететь в окруженный Мариуполь. Один из них – военный анестезиолог Александр Демченко. Когда-то он несколько лет служил в Мариуполе, поэтому, получив предложение лететь, без колебаний согласился. Он остался в городе, чтобы спасать жизни защитников в чрезвычайно сложных условиях нехватки лекарств и оборудования.

Бункер под названием "Железяка" стал его операционной. До 30 часов без сна, бесконечные операции и ампутации. Вместе с коллегами он спасал тех, кого уже считали безнадежными. Несмотря на условия, Демченко находил силы документировать свою работу. Врач фотографировал и снимал видео, чтобы мир увидел правду о Мариуполе.

В это время его жена, Галина Ходневич, также анестезиолог, работала в Харькове под постоянными обстрелами. Она спасала раненых в госпитале и каждый день ждала хоть каких-то известий о муже. "Сидеть и плакать не было времени, потому что работы было слишком много", – вспоминает она.

Во время одного из обстрелов "Азовстали" Александр получил тяжелую контузию. А в конце мая 2022 года вместе с другими защитниками по приказу вышел в плен, где провел три месяца и выжил после теракта в Еленовке.

Вернувшись домой, военный сразу приступил к службе в госпитале, перебрался из Днепра в Киев и год назад получил ключи от собственной квартиры в рамках программы "Дома".

"Спасибо Ринату Ахметову и команде "Сердца Азовстали", это очень мощный пример, как в наше нелегкое время можно и нужно поддерживать защитников. Для меня это сильная поддержка, база и стимул двигаться дальше", – рассказал Александр.