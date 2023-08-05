Египетская жара и +37: украинцев предупредили о горячей погоде в субботу

В субботу, 5 августа, Украину ожидает прямо-таки египетская жара, которая будет сопровождаться палящим солнцем и сильным ветром. Столбики термометров поднимутся до +37 градусов по Цельсию.

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Соответствующим прогнозом в Facebook поделилась известная украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на протяжении всех выходных в стране будет преобладать сухая солнечная погода, лишь в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Ослабление жары, по словам Диденко, прогнозируется в понедельник-вторник, но на востоке страны она еще задержится. А до этого синоптик посоветовала находиться в тенистых местах, но предостерегла от купания в озере или пруду, поскольку закрытый водоем в такую жару – "рай для бактерий и инфекций".

"Овощи, фрукты сто раз помойте, еду лучше только в тепловой обработке, с одеждой ясно, что все только натуральное, кофе, алкоголь сдержано, побольше воды желательно", – посоветовала Диденко.

В Укргидрометцентре также подтвердили прогноз на аномальную жару в субботу. Там заметили, что в большинстве западных областей ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха будет днем 28-33°, а вот на остальной территории поднимется до +36 градусов. Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киевской области будет держаться малооблачная, солнечная сухая и жаркая погода с температурой 32-34°.

Напомним: в Киеве в пятницу, 4 августа, был введен тепловой режим. Поэтому действует временное ограничение движения, которое распространяется на тяжеловесный транспорт для сохранения дорожного покрытия.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозам синоптиков, в целом погода в Украине в августе порадует солнцем и жарой, однако хватит дождей с грозами. Последний месяц лета будет более похож на июль.