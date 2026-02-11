'Едва сердце не вылетело': мать освобожденного из плена защитника рассказала об эмоциях от возвращения сына. Видео

Во время последнего обмена пленными, который состоялся 5 февраля, украинский морской пехотинец Ярослав вернулся из российского плена. Мать освобожденного защитника поделилась эмоциями о возвращении сына.

Видео их эмоционального разговора быстро распространилось по сети. Кадры обнародовали в Telegram-канале 36 отдельной бригады морской пехоты.

Когда защитнику помогли позвонить матери, тот начал петь в трубку. Женщина рассказала о моменте, когда впервые услышала его голос после плена.

"Когда я услышала, как сын поет, а потом плачет, у меня чуть сердце не вылетело. Я закричала: "Ярик вернулся!" Семья подумала, что я сошла с ума", – поделилась женщина.

Видео звонка быстро облетело сеть. Во время разговора Ярослав пообещал матери быть ее "лучшим сыном" и вспомнил о младших сестрах и братьях. Одну из которых он видел лишь несколько дней после ее рождения.

По словам матери Ярослава, сын с детства хотел быть военным. Чтобы осуществить мечту, поступил в военную академию. Уже во время полномасштабного вторжения, защитник получил ранения, 10 марта 2022 года его направили в одну из больниц Мариуполя. А уже через две недели оккупанты взяли его в плен. Информацию о том, что сын находится в неволе, женщине подтвердили только в сентябре.

"Потом его отправили на Торез, и в 2024 году, в декабре он уже оказался в Бойске. Где я вообще ничего о нем не знала... А самое страшное, что ты не понимаешь вообще, что происходит", – рассказала женщина.

Женщина рассказала, что защитник до сих пор не рассказал ей о подробностях плена, чтобы лишний раз не причинять боль: "Он мне ни разу еще не сказал, как там (в плену – ред.) Я не спрашиваю, он сам знает, что мне это будет больно. Хоть оно уже и прошло, хоть уже все позади. Но он никогда не жаловался".

"Как бы то ни было, мы матери, мы не имеем права опускать руки. Просто хочу сказать, девушки, не останавливайтесь, не останавливайтесь верить, вы не имеете права. Надо молиться, надо ждать. Надо надеяться на все хорошее, потому что это наши дети", – посоветовала матерям других пленных мать Ярослава.

Обмен пленными 5 февраля

В четверг, 5 февраля, состоялся новый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 157 украинских защитников, среди которых солдаты и офицеры различных родов войск, а также 18 незаконно осужденных и семеро гражданских.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, большинство освобожденных, 139 человек, находились в плену с 2022 года. Они выполняли боевые задачи в Луганской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Киевской и Запорожской областях. Более половины захватили во время обороны Мариуполя.

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, среди уволенных – преимущественно рядовые и сержанты, а также 16 офицеров. Самому молодому защитнику 23 года, самому старшему – 63. Некоторые бойцы находились в сложном психологическом состоянии и имели критический вес тела.

В частности, из российской неволи домой вернулся Иван Кучер – 31-летний защитник из поселка Красное Львовской области. Военнослужащий попал в плен 25 апреля 2022-го; более года считался пропавшим, и только потом удалось подтвердить, что он в плену.

Также из плена освободили Назара Далецкого, жителя села Большой Дорошев Львовского района. По имеющейся информации, Назар Далецкий находился в плену с 2022 года. В мае 2023 года после анализа и совпадения ДНК в общине провели похороны, считая военного погибшим. Соответствующие сообщения тогда также публиковал Куликовский поселковый совет.

Как сообщал OBOZ.UA, во время последнего обмена пленными междуУкраиной и Россией, который состоялся 5 февраля, домой вернулся защитник Мариуполя Сергей Михайленко. Его удерживали в колонии в Сибири и осудили по сфабрикованным обвинениям.

