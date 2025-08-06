'Еду как обычный человек': защитник, который потерял все конечности на войне с Россией, снова сел за руль и поразил сеть. Видео

Николай Шот из Новояворовска, боец 93-й бригады, в 2024 году под Бахмутом получил тяжелое ранение – потерял все конечности, получил серьезные повреждения внутренних органов и был в коме. После длительной реабилитации в центре Unbroken он вернулся к активной жизни.

Видео дня

Сейчас Николай самостоятельно водит авто. Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода".

Николай был строителем, когда пришла большая война. С первых дней полномасштабного вторжения он пошел в военкомат и начал службу. Сначала в бригаде имени Ивана Богуна, впоследствии – в легендарной 93-й бригаде "Холодный Яр". Первое ранение он получил в боях за Волчанск, но после трехмесячной реабилитации вернулся к собратьям – несмотря на то, что медики были готовы освободить его по состоянию здоровья.

Но в феврале 2024 года, под Бахмутом, жизнь разделилась на "до" и "после". Из-за российского минометного обстрела Николай потерял руки и ноги. Его организм получил тяжелые осколочные ранения, внутренние органы были перебиты. Он чудом выжил. После комы, операций и сложного лечения — начал путь восстановления в центре Unbroken во Львове. Там, в спортзале и на тренировках, родилось решение: сесть за руль, как и раньше.

Сейчас он уже уверенно водит автомобиль. Ездит без протезов на руках, использует специальное ручное управление, которое адаптировали под его потребности. Передачи, повороты, светофоры – все под контролем. Говорит, что даже в пробках в городе справляется лучше, чем некоторые из водителей, которые имеют все конечности. Газует ногой, тормозит рукой, включает повороты, заглушает авто – все сам. И все это – не о демонстрации возможностей, а о возвращении к нормальной жизни.

Переоборудование машины сертифицировано, в техпаспорте сделана специальная отметка. Водительские права остались действующими. Протезист центра Unbroken Олесь Солодуха помог создать систему, которая позволяет Николаю управлять полноценно.

Шот сам собрал средства на авто, отказавшись от социальной помощи на новую коляску. Считает, что машина – более практичное решение для передвижения.

Николай сейчас живет во Львове, справляется с бытом самостоятельно, ездит по делам и продолжает курс реабилитации. Его пример демонстрирует, насколько важно не сдаваться даже после тяжелых травм и как современная протезная медицина позволяет военным жить максимально независимо.

Как сообщал OBOZ.UA:

Пятеро украинских военных, которые получили ранения и ампутации, совершили невероятный подвиг. Наши защитники покорили самую высокую вершину Африки, гору Килиманджаро. Среди участников восхождения – боец ЦСП "Омега" Нацгвардии Михаил Матвеев, его побратим Александр Михов, а также пограничник Владислав Шатило.

Также трое героических военных из Буковины, которые потеряли конечности во время войны, самостоятельно поднялись на самую высокую точку Украины — гору Говерлу. Это восхождение, которое состоялось впервые в Украине с участием военных на протезах, стало символом несокрушимости и мужества наших воинов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!