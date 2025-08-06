УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Еду как обычный человек": защитник, который потерял все конечности на войне с Россией, снова сел за руль и поразил сеть. Видео

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
3 минуты
240
'Еду как обычный человек': защитник, который потерял все конечности на войне с Россией, снова сел за руль и поразил сеть. Видео

Николай Шот из Новояворовска, боец 93-й бригады, в 2024 году под Бахмутом получил тяжелое ранениепотерял все конечности, получил серьезные повреждения внутренних органов и был в коме. После длительной реабилитации в центре Unbroken он вернулся к активной жизни.

Видео дня

Сейчас Николай самостоятельно водит авто. Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода".

Николай был строителем, когда пришла большая война. С первых дней полномасштабного вторжения он пошел в военкомат и начал службу. Сначала в бригаде имени Ивана Богуна, впоследствии – в легендарной 93-й бригаде "Холодный Яр". Первое ранение он получил в боях за Волчанск, но после трехмесячной реабилитации вернулся к собратьям – несмотря на то, что медики были готовы освободить его по состоянию здоровья.

Но в феврале 2024 года, под Бахмутом, жизнь разделилась на "до" и "после". Из-за российского минометного обстрела Николай потерял руки и ноги. Его организм получил тяжелые осколочные ранения, внутренние органы были перебиты. Он чудом выжил. После комы, операций и сложного лечения — начал путь восстановления в центре Unbroken во Львове. Там, в спортзале и на тренировках, родилось решение: сесть за руль, как и раньше.

"Еду как обычный человек": защитник, который потерял все конечности на войне с Россией, снова сел за руль и поразил сеть. Видео

Сейчас он уже уверенно водит автомобиль. Ездит без протезов на руках, использует специальное ручное управление, которое адаптировали под его потребности. Передачи, повороты, светофоры – все под контролем. Говорит, что даже в пробках в городе справляется лучше, чем некоторые из водителей, которые имеют все конечности. Газует ногой, тормозит рукой, включает повороты, заглушает авто – все сам. И все это – не о демонстрации возможностей, а о возвращении к нормальной жизни.

Переоборудование машины сертифицировано, в техпаспорте сделана специальная отметка. Водительские права остались действующими. Протезист центра Unbroken Олесь Солодуха помог создать систему, которая позволяет Николаю управлять полноценно.

"Еду как обычный человек": защитник, который потерял все конечности на войне с Россией, снова сел за руль и поразил сеть. Видео

Шот сам собрал средства на авто, отказавшись от социальной помощи на новую коляску. Считает, что машина – более практичное решение для передвижения.

Николай сейчас живет во Львове, справляется с бытом самостоятельно, ездит по делам и продолжает курс реабилитации. Его пример демонстрирует, насколько важно не сдаваться даже после тяжелых травм и как современная протезная медицина позволяет военным жить максимально независимо.

Video Preview

Как сообщал OBOZ.UA:

Пятеро украинских военных, которые получили ранения и ампутации, совершили невероятный подвиг. Наши защитники покорили самую высокую вершину Африки, гору Килиманджаро. Среди участников восхождения – боец ЦСП "Омега" Нацгвардии Михаил Матвеев, его побратим Александр Михов, а также пограничник Владислав Шатило.

Также трое героических военных из Буковины, которые потеряли конечности во время войны, самостоятельно поднялись на самую высокую точку Украины — гору Говерлу. Это восхождение, которое состоялось впервые в Украине с участием военных на протезах, стало символом несокрушимости и мужества наших воинов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!