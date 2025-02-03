Готовились четыре месяца: пять украинских бойцов после ранений и ампутаций покорили самую высокую гору Африки. Фото

Пятеро украинских военных, которые получили ранения и ампутации, совершили невероятный подвиг. Наши защитники покорили самую высокую вершину Африки, гору Килиманджаро.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Среди участников восхождения – боец ЦСП "Омега" Нацгвардии Михаил Матвеев, его собрат Александр Михов, а также пограничник Владислав Шатило.

В течение четырех месяцев они готовились к испытанию, которое стало еще одним доказательством их силы и несокрушимости.

Поднявшись на высоту 5 895 метров, они еще раз доказали, что никакие обстоятельства не могут сломать настоящих воинов.

"Гордимся нашими бойцами!" – отметили в МВД.

Напомним, трое героических военных из Буковины, потерявших концовки во время войны, самостоятельно поднялись на самую высокую точку Украины — гору Говерлу. Это восхождение, которое произошло впервые в Украине с участием военных на протезах, стало символом несокрушимости и мужества наших воинов.

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