Трое военных из Буковины, потерявших конечности на войне, самостоятельно поднялись на Говерлу: видео тронуло сеть

Трое героических военных из Буковины, потерявших концовки во время войны, самостоятельно поднялись на самую высокую точку Украины — гору Говерлу. Это восхождение, которое произошло впервые в Украине с участием военных на протезах, стало символом несокрушимости и мужества наших воинов.

Видео дня

Об этом сообщают украинские СМИ. Андрей Ильин, Валентин Фищук и Гавриил Петращук – трое воинов, прошедших трудный путь реабилитации после потери конечностей.

Андрей, родом из Херсона, был одним из инициаторов похода. Он стремился доказать не только себе, но и окружающим, что жизнь на протезах может быть полноценной. Двое из военных впервые поднялись на Говерлу.

Военные поднялись на Говерлу в зимних условиях, что усложняло задачу. Во время этого похода они продемонстрировали невероятную силу духа и решительности, ведь каждый из них передвигается на протезах после ампутации ноги. Это восхождение стало не просто спортивным достижением, а подлинным актом мужества и веры в себя.

Горные спасатели из Буковины и Прикарпатья активно помогали военным во время подъема, устанавливая веревочные перила на самых сложных участках маршрута. Они сопровождали группу, обеспечивая безопасность и поддержку на всех этапах восхождения.

Видео этого трогательного момента быстро приобрело популярность в сети, где пользователи отмечают несокрушимый дух этих военных и их веру в будущее Украины.

Напомним, 33-летний украинский защитник Михаил Юрчук, потерявший руку и ногу под Изюмом, получил бионический протез. Теперь он снова может двигать пальцами.

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