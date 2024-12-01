Джозеф Конрад: великий английский писатель, родившийся в Украине

Когда лауреата Нобелевской премии по литературе, немецкого писателя Томаса Манна называли "первым рассказчиком эпохи", он отчаянно протестовал: "Первым был не я, а Джозеф Конрад". Действительно, мало найдется людей, которые в юности или зрелом возрасте с увлечением не читали его приключенческие романы: "Сердце тьмы", "Ностромо", "Изгнанник", "Дуэль". Три страны оспаривают право называть Конрада своим, и все они имеют на это основания: в энциклопедиях и справочниках он числится как великий английский романист, по национальности он поляк, но корни у него – украинские.

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"Твой внук, поляк и шляхтич"

Джозеф Конрад (имя при рождении – Юзеф Теодор Конрад Корженевский) родился 3 декабря 1857 года в принадлежащем его матери, в девичестве – Эвелине Бобровской, селе Терехово неподалеку от Бердичева. В то время город территориально относился к Киевской губернии. Отец Аполлон Корженевский, поэт и переводчик, был польским патриотом, боровшимся за независимость своей страны, входившей в то время в состав Российской империи. За революционную деятельность в 1861 году отца арестовали, а затем вместе с матерью судили и отправили в ссылку в Вологду – город на севере России, в которую они отправились вместе с сыном. Там жизнь юного Конрада осложнял не только суровый климат, но и тоска по бабушке, которая осталась в Украине. Из Вологды 6-летний мальчик отправил ей фотографию с трогательным воспоминаем о том, как они вдвоем носили отцу в тюрьму пирожки, подписав ее: "Твой внук, поляк и шляхтич".

"Главное, чтобы он вырос настоящим поляком"

Мать Конрада умерла от туберкулеза, когда ему едва исполнилось 8 лет, отец к тому времени был уже смертельно болен, он подорвал свое здоровье в ссылке, и вскоре его тоже не стало. Оставляя завещание, отец Юзефа писал, что ему все равно, кем станет его сын, главное, чтобы "он вырос настоящим поляком". Оставшегося круглым сиротой мальчика отдали родственникам – его опекуном стал брат матери Тадеуш Бобровский. Первое время Юзеф в семье дяди проживал в Одессе, где он впервые увидел море и, как говорят в таких случаях, "заболел" им. Затем они переехали во Львов, а еще через пару лет – в Краков.

Флотские уроки

Юзеф часто болел, поэтому, когда ему исполнилось 17 лет, он уехал во французский Марсель и поступил моряком на судно – считалось, что морской воздух и тяжелый физический труд помогут ему укрепить физические силы. К тому же ему – как подданному Российской империи и сыну "политических преступников" – грозила многолетняя служба в царской армии, которая убила бы его. Но и во Франции проблем избежать не удалось: Конрад не смог вовремя переоформить документы, из-за чего ему пришлось уйти из французского флота и перейти в английский. Но в случившемся есть и положительная сторона: со временем он получил гражданство Британии и взял более традиционное для англичанина имя – Джозеф Конрад. До этого будущий писатель говорил только на польском и французском. Сначала Юзеф освоил устную речь, потом попробовал писать, но грамматика ему категорически не давалась – даже став литератором, он поначалу допускал чудовищные ошибки, от которых хватались за голову его редакторы и издатели. Но литературный мир Конрада, в котором жили и боролись со сложными житейскими обстоятельствами сильные, смелые и отважные люди, был настолько увлекательным, что они просто молча вносили в его тексты необходимые правки. На флоте Конрад набрался ярких впечатлений, которые со временем легли в основу его романов, и выучил язык, на котором впоследствии и писал. Участником многих описываемых им по-настоящему головокружительных событий был сам будущий писатель. Так, в 21 год Юзеф, проиграв в карты, пытался застрелиться: он целился себе в грудь, но пуля чудом не задела сердце, как он на то рассчитывал, и врачам удалось спасти будущего писателя.

Семейная жизнь и литературное творчество

После 16 лет службы в английском торговом флоте Конрад вышел в отставку в звании капитана. Почти сразу же был опубликован его первый роман "Каприз Ольмейера", который имел большой успех. Вскоре писатель женился на дочери книготорговца Джесси Джордж, которая родила ему сына и дочь, и, поселившись в небольшой английской деревеньке вблизи Лондона, начал жизнь добропорядочного англичанина. Последовавшие за этим годы он полностью посвятил литературному творчеству, написав 14 романов и 8 сборников рассказов. Произведения Джозефа Конрада, по мнению критиков, считаются классикой маринистической литературы. Ему лучше других писавших в этом жанре удалось рассказать о романтике морских странствий и тяжелом труде моряков. Вершиной литературного творчества Конрада стал роман "Сердце тьмы", повествующий о реальной картине английской колониальной политики. Продолжал он – правда, своим, литературном образом – и дело отца: когда в 1918 году Польша обрела независимость от России, Конрад написал эссе, в котором радовался возрождению государства. Близкие говорили, что он переживал глубокое чувство вины из-за того, что живет вдали от родины своих предков. А вот мечту о едином европейском пространстве, в котором все страны континента жили бы без распрей, войн и границ, современные исследователи творчества писателя называют его гениальным предвидением прообраза существующего ныне Европейского Союза.

Линейка как символ писательского успеха

Литературные критики неизменно пели Джозефу Конраду дифирамбы, он же никогда не читал статьи, посвященные своему творчеству. Тем не менее нельзя сказать, что он был к ним совершенно безразличен: получив газету, он брал линейку и... измерял площадь рецензии – чем больше она была, тем сильнее радовался писатель. Среди друзей Конрада были писатели Джон Голсуорси, Форд Мердокс Форд, Генри Джеймс и Герберт Уэллс, философ Бертран Рассел и критик Эдвард Гарнет. Писатель часто болел – он подорвал здоровье, когда, оказавшись в 1890 году на теплоходе "Руа-де-Белж" на реке Конго, перенес малярию и получил ревматизм. Джозефа Конрада не стало 3 августа 1924 года – ему было 66 лет.