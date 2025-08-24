Джеки Иванко: звезда с украинскими корнями, которая пела для Барака Обамы, Папы Римского Франциска I и Дональда Трампа

Американская певица-сопрано, актриса и модель Джеки Иванко – исполнительница, которая стала мировой сенсацией в 10 (!) лет, дебютировав в шоу "Америка ищет таланты". Журнал Billboard дважды включал ее в рейтинг "выдающихся музыкальных деятелей моложе 21 года". Иванко стала самой молодой дебютанткой, вошедшей в топ-5 исполнителей Великобритании, артисткой-дебютанткой 2010 года с самым высоким рейтингом и самой молодой певицей, альбом которой попал в топ-3 молодых исполнителей США – за тот рекорд она занесена в Книгу Гиннесса. Иванко много гастролирует по миру, выступая как для своих поклонников, так и для мировых лидеров разных стран. В 2010 году Джеки выступала перед президентом Бараком Обамой и его семьей на открытии Рождественской елки перед Белым домом и Папой Римским Франциском I, а 20 января 2017 года исполнила национальный американский гимн The Star-Spangled Banner на инаугурации Дональда Трампа.

"Призрак оперы"

Джеки (Жаклин Мари) Иванко родилась в апреле 2000 года в пригороде Питтсбурга, городке Ричленд-Тауншип, находящемся в штате Пенсильвания. У певицы украинские корни – ее прабабушка и прадедушка по отцовской линии в начале ХХ века приехали в Новый Свет с Закарпатья. В семье росли четверо детей – у певицы есть сестры Джульетта и Рэйчел и брат Закари. Петь Джеки начала незадолго до своего 8-летия – после того, как посмотрела мюзикл "Призрак оперы". Кассету с ним купила мама. Девочка быстро выучила все арии, а когда она пела их дома, родители заметили, что в голосе дочери есть что-то особенное – ее исполнение было необычным, непохожим на другие.

Первые шоу, первый альбом

Первое шоу, в котором приняла участие Джеки, стал местный – Питсбургский – конкурс талантов. Он состоялся в апреле 2008 года, девочка заняла второе место, первое досталось 20-летней оперной певице. Чтобы "поставить" голос, Иванко стала брать уроки вокала, а ее родителям начали поступать многочисленные запросы – их дочери предлагали выступить на благотворительных концертах и массовых мероприятиях. В 2009 году Джеки приняла участие в конкурсе талантов продюсера Дэвида Фостера и в финале снова заняла второе место. В ноябре того же года Джеки выпустила свой дебютный альбом – Prelude To A Deam, в который вошли в основном классические композиции: "Con te partiro", "O mio babbino caro", "The Player", "Concrete Angel", "Amazing Grace". Но продавался альбом недолго: в 2010 году родители Джеки, заявив, что голос их дочери стал звучать гораздо лучше, отозвали все экземпляры из продажи. Сегодня альбом Prelude To A Deam – большая редкость, меломаны готовы платить за диск огромные деньги.

"Америка ищет таланты"

Несколько прослушиваний на шоу "Америка ищет таланты" оказались для Джеки неудачными, но ее родители не сдались и выложили видеоролик с исполнением дочери на YouTube. В результате Иванко отобрали для участия в пятом сезоне шоу, в котором она дошла до финала, где исполнила Ave Maria Гуно. Несмотря на высокую оценку членов жюри – а один из них, Пирс Морган, назвал ее совершенством, – Иванко заняла второе место, уступив певцу Майклу Гримму, что очень удивило не только зрителей, но и самого победителя. Но выступление Джеки не прошло для нее даром: буквально на следующий после финала день она подписала контракт со знаменитой – старейшей в мире – фирмой грамзаписи Columbia Records, что позволило ей приступить к осуществлению своей мечты – она всегда хотела стать известной певицей.

Десять альбомов, сольный концерт в Линкольн-центре и дуэты

Дебютный альбом Иванко – O Holy Night – вышел в ноябре 2010 года и стал самым продаваемым дебютным альбомом года с тиражом более 1 миллиона копий. Первый студийный альбом певицы Dream With Me, состоящий из оперных арий и поп-композиций и увидевший свет в июне 2011 года, стал "золотым" уже через четыре недели после выхода. Тогда же Иванко стала самой молодой в истории США исполнительницей, которая дала сольный концерт в нью-йоркском Линкольн-центре. Всего за десять с лишним лет Джеки выпустила десять альбомов и DVD, возглавивших музыкальные чарты, и появилась в рекламной кампании одежды Guess. Джеки часто поет дуэтом со знаменитыми исполнителями, о совместных выступлениях с которыми она могла только мечтать.

Так, в 2011 году она записала дуэт с Барброй Стрейзанд, в 2014 году – с Питером Холленсом, в 2015-м – с Андреа Бочелли и Ником Марзоком, а также Тони Беннеттом, Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом, Джошем Гробаном, Крисом Ботти, Джошуа Беллом и Дэвидом Фостером. Иванко также сыграла в нескольких художественных фильмах, среди которых "Грязные игры" – триллер, в который ее пригласил режиссер и исполнитель главной роли Роберт Редфорд.

Жизнь и взросление на глазах у миллионов поклонников

Иванко часто бывает гостьей ток-шоу, в которых принимает участие как сама, так и со своей семьей, раскрывая секреты жизни – своей и своих близких. В январе 2019 года Иванко рассказала журналистам о том, что некоторое время страдала от расстройства пищевого поведения. Ей удавалось скрывать анорексию в течение двух лет, но в конце концов родители заметили, что дочь пропускает приемы пищи, а иногда и вовсе не ест по несколько дней. Причиной случившегося во многом стали трудности, которые Джеки испытывала, став публичной персоной: жить и взрослеть на глазах у миллионов людей непросто, но певице все-таки удалось не только преодолеть все сложности, но и стать примером для девочек, которые хотят быть похожими на нее.

По словам самой Джеки, она всегда хотела быть идеальной, но при этом презирала людей, считающих себя лучше других. Поэтому она пообещала себе, что никогда не станет такой. "Моя семья помогает мне не сбиться с пути, – признается Джеки в интервью, – когда у меня случается приступ звездной болезни, они говорят: "Престань вести себя как дива!", и у них это неплохо получается".